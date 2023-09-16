Петр Пащенко: «Сказал перед ребятами и тренерами: если я за два летних этапа не стрельну ноль в какой-нибудь гонке, то точно завяжу. Я сдержал слово – можно бегать дальше»

Петр Пащенко оценил победу на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Сегодня спортсмен занял первое место в спринте, отстреляв без промахов.

«Держал ли в голове, что мне нужно защищать титул? Где-то далеко в чертогах своего подсознания. Понимал, что состояние неплохое, получится показать нормальный результат, и мотивация была стрельнуть ноль.

Потому что летом стрелял здесь один из стрелковых тестов, который вдрызг просто провалил. Тогда сказал перед ребятами и перед тренерами: если я за два летних этапа не стрельну ноль в какой-нибудь гонке, то точно завяжу. Я сдержал слово – теперь можно бегать дальше.

Для меня даже было полезно, что впереди не было каких-то быстрых ребят, чтобы я спокойно вработался, не загонял себя. Получилось разложиться, но недоволен последним кругом – берегся на первой половине, но не хватило на вторую. Просто не смог заставить себя, хотя состояние позволяло. Это чуть не стоило мне проигрыша, но ладно, додержал, поэтому рад», – сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ».