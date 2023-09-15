Матвей Елисеев: «Спринт не побегу, а поползу. Особых изменений в плане здоровья нет»

Матвей Елисев заявил, что будет «ползти» в спринте на чемпионате России.

Соревнования по летнему биатлону пройдут в Тюмени с 16 по 19 сентября. В первый день состоится спринт.

«Конечно, побегу гонку. Только не побегу, а поползу. Я вполне серьезно говорю, поскольку Эдику Латыпову от полутора минут проиграю.

Особых изменений в плане здоровья нет», – сказал двукратный призер чемпионатов мира в эстафетах.