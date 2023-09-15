Алексей Нуждов: «Я бы хотел, чтобы в каждом крупном городе было свое стрельбище. В Московской области мы поэтапно решаем эту проблему»

Теги Федерация биатлона Москвы Алексей Нуждов Биатлон

Алексей Нуждов высказался о нехватке биатлонных стрельбищ.

«Предела совершенству нет. Я бы хотел, чтобы в каждом крупном городе, а еще лучше в каждом крупном населенном пункте было свое стрельбище. Но в Московской области мы поэтапно решаем эту проблему.

Дальнейшие планы? Главное, чтобы приходило как можно больше детей. И чтобы они занимались таким прекрасным спортом, как биатлон. Тогда появятся новые чемпионы», – сказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
volga_olga
Московская область, конечно, самая бедная и немощная. У нас в регионе и то будет биатлонный комплекс:

Специализированный биатлонный комплекс «Лисья грива» построят в деревне Каданово Балахнинском районе Нижегородской области. Соответствующий проект одобрил нижегородский земельный совет.

Трасса «лисья грива» является сложной для прохождения. Ремонтные работы на ней начнутся в 2024 году. На реализацию проекта направят 300 млн рублей. Объект разместится на площади 600 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что строительство биатлонного комплекса инициировали местные жители.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий