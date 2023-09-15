Алексей Нуждов: «Я бы хотел, чтобы в каждом крупном городе было свое стрельбище. В Московской области мы поэтапно решаем эту проблему»

Алексей Нуждов высказался о нехватке биатлонных стрельбищ.

«Предела совершенству нет. Я бы хотел, чтобы в каждом крупном городе, а еще лучше в каждом крупном населенном пункте было свое стрельбище. Но в Московской области мы поэтапно решаем эту проблему.

Дальнейшие планы? Главное, чтобы приходило как можно больше детей. И чтобы они занимались таким прекрасным спортом, как биатлон. Тогда появятся новые чемпионы», – сказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.