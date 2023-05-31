Нуждов о бюджете СБР: «150-160 млн рублей выделяет генеральный спонсор – букмекерская компания. Думаю, эта статья доходов в следующем сезоне уменьшится»

Алексей Нуждов высказался об уменьшении бюджета Союза биатлонистов России.

– Виктор Майгуров предположил, что финансовая составляющая СБР в следующем сезоне изменится не в сторону увеличения. В федерации Подмосковья тоже ощущается нехватка средств?

– Нет. Вот цифры: в минувшем сезоне на всю нашу команду, то есть четырех мужчин, четырех женщин и юниоров – в сумме порядка 20 человек – областной ЦСП выделил три с половиной ставки спортсменов.

Можно было разделить их на семь, десять, четырнадцать биатлонистов, естественно, ставки стали бы меньше. Плюс к этому мы получали 5,8 миллиона рублей на подготовку. Такими были базовые параметры регионального ЦСП.

Сегодня по итогам аттестации у меня уже семь ставок спортсменов. И вместо 5,8 млн на подготовку – 10 млн. В сравнении с тем, что было, финансирование выросло почти в два раза.

– За что вас осыпали деньгами?

– В Подмосковье культивируется около 20 зимних видов спорта. Областное министерство спорта и ЦСП учитывает результаты на главных стартах и составляет рейтинг эффективности, в котором мы котируемся высоко.

Принимается во внимание и медийная составляющая, то есть популярность вида спорта. Областной биатлон активно развивается и растет, Московская область в общем зачете СБР на 4-5 месте среди всех регионов, выше только Ханты, Тюмень, Санкт-Петербург и ЯНАО.

Когда принимал федерацию, биатлон в Подмосковье не был даже базовым видом спорта. Теперь один из ведущих. Когда есть результаты и высокий КПД, растет и финансирование. <...>

– Думаю, Майгуров имел в виду не только госвыплаты, но и спонсорские деньги. По его словам, бюджет СБР в прошлом году составлял 350 млн рублей. Теперь будет меньше. Почему?

– ЦСП финансирует не федерацию, а сборные, так что 350 млн это чистые деньги СБР.

– Они и уменьшатся?

– Снова объясню на примере своей федерации. Помимо 10 млн на подготовку от ЦСП подмосковный биатлон имеет на те же цели еще 20 млн, назовем их спонсорскими. Это аналог бюджета СБР, тех самых 350 млн.

И формируется этот бюджет так: порядка 50 млн – спонсорская поддержка «Газпрома»; 140 млн в год дает Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), как ему и предписано законодательством; остальные 150-160 млн выделяет генеральный спонсор – букмекерская компания.

Не знаю, какая именно статья доходов уменьшится для СБР в следующем сезоне, но думаю, что последняя, букмекерская, – сказал Нуждов.