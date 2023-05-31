Нуждов о распределении зарплат в сборной: «Должны быть четкие критерии. Так и скажите: у биатлонистки Пупкиной задатки Нойнер, что подтвердил объективный анализ»

Алексей Нуждов прокомментировал скандал с лишением ряда биатлонистов зарплаты в сборной.

– Ситуацию с государственными зарплатами российских биатлонистов можно воспринимать по-разному, однако не до конца понятно, из чего она возникла. Лишение Куклиной, Мухаметзянова, Томшина, Емерхонова, Довгой и еще ряда спортсменов финансирования от ЦСП – скандал?

– Исхожу из того, что всплывает в медийном пространстве и собственного опыта работы в руководстве СБР. Сообщается о 32 ставках в сборной. По сути, на них претендуют все биатлонисты России.

Попадание или непопадание в списки такого рода – рабочий процесс, как, кстати, и в регионах, где свои ЦСП. Есть квоты государства и запросы федерации. ЦСП говорит: можем выделить столько-то ставок. Федерация отвечает: хотим больше. Но больше нет. Естественно, кого-то приходится отсеивать или менять подход.

С одним «но». Перед распределением ставок должны быть выработаны четкие и одинаковые для всех критерии, согласно которым спортсмены попадают в сборную и получают право на государственную зарплату.

Из тех, кто соответствует критериям, составляется список, тренерский совет его обсуждает, исполком федерации утверждает, далее вопрос выносится на уровень ЦСП.

Критерии необходимо довести всем заинтересованным сторонам и выложить на сайте СБР, чтобы у профессионального сообщества было понимание. Из того, что слышу, можно предположить: сейчас понимания нет, зато есть много вопросов.

– Ставок ЦСП лишены некоторые спортсмены, находящихся на централизованной подготовке. По факту они сборники, по оценке их труда – нет. Противоречие?

– В идеале так быть не должно. Но если исполком заранее согласует такой подход, почему нет?

Пребывание на централизованной подготовке означает, что спортсмену полагается проживание, питание, пользование спортивной инфраструктурой, медицинское, методическое, организационное и прочее обеспечение. Средства, выделяемые на это, намного больше любых зарплат. Их можно распределить не на 32, а на большее число спортсменов.

Как и зарплаты, кстати. Чтобы спортсмен не потерялся и ездил на сборы, допустимо выплачивать ему 0,5 ставки. Раньше доходило до 0,25, между прочим, но все должны заранее это знать.

Допустим, 20 человек в сборной на полной ставке, 24 – на половинной, на круг выйдет те же 32 ставки. Это тоже необходимо определять четкими критериями, чтобы условные Иродов или Домичек понимали, почему получают меньше Латыпова или Халили.

– Руководство СБР объяснило: целью перераспределения ставок была поддержка молодых и бедных, а не опытных и обеспеченных.

– Бедные – это сколько в рублях? А обеспеченные? Обнародуйте границу, чтобы всем было ясно. У нас много 18-летних, и все они моложе Куклиной. Почему зарплату дали этим, а не тем?

Пресса пытается агитировать: «Возможно, в них рассмотрели огромный талант». Тогда так и скажите: по результатам углубленного медицинского обследования выяснилось, что у биатлонистки Пупкиной задатки Магдалены Нойнер, она выше остальных на 800 пунктов, что и подтвердил объективный анализ, – сказал экс-кандидат в президенты СБР.

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«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне