Ингрид Тандревольд пропустит летний чемпионат Норвегии из-за болезни
Биатлонистка Ингрид Тандревольд пропустит летний чемпионат Норвегии.
Спортсменка перенесла респираторную инфекцию.
«Конечно, это очень грустно, и мне бы хотелось посоревноваться с остальными членами биатлонной семьи.
Но я должна сосредоточиться на полном выздоровлении, так что участвовать в соревнованиях для меня слишком рано», – сказала Тандревольд.
Чемпионат Норвегии по летнему биатлону пройдет в Эвребе 16-17 сентября.
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