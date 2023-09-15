Ингрид Тандревольд пропустит летний чемпионат Норвегии из-за болезни

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Биатлонистка Ингрид Тандревольд пропустит летний чемпионат Норвегии.

Спортсменка перенесла респираторную инфекцию.

«Конечно, это очень грустно, и мне бы хотелось посоревноваться с остальными членами биатлонной семьи.

Но я должна сосредоточиться на полном выздоровлении, так что участвовать в соревнованиях для меня слишком рано», – сказала Тандревольд.

Чемпионат Норвегии по летнему биатлону пройдет в Эвребе 16-17 сентября.

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