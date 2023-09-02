Nordic Festival. Симон, Брезаз-Буше, Вирер, Тандревольд, Виттоцци выступят в масс-старте

2 сентября на фестивале Мартена Фуркада женщины выступят в масс-старте.

Nordic Festival

Анси, Франция

Женщины

Масс-старт

Начало стрелкового турнира – 16.30 по московскому времени, начало гонки – 17.05 по московскому времени.

Участницы

(Италия)

(Франция)

(Швейцария)

(Германия)

(Чехия)

(Австрия)

(Норвегия)

(Франция)

(Италия)