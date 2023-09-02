Nordic Festival. Симон, Брезаз-Буше, Вирер, Тандревольд, Виттоцци выступят в масс-старте
2 сентября на фестивале Мартена Фуркада женщины выступят в масс-старте.
Nordic Festival
Анси, Франция
Женщины
Масс-старт
Начало стрелкового турнира – 16.30 по московскому времени, начало гонки – 17.05 по московскому времени.
Участницы
Доротея Вирер (Италия)
Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
Ванесса Фойгт (Германия)
Маркета Давидова (Чехия)
Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
Жюлия Симон (Франция)
Лиза Виттоцци (Италия)
https://youtu.be/QUAZZE8jcb0