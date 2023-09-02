Nordic Festival. Симон, Брезаз-Буше, Вирер, Тандревольд, Виттоцци выступят в масс-старте

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2 сентября на фестивале Мартена Фуркада женщины выступят в масс-старте.

Nordic Festival

Анси, Франция

Женщины

Масс-старт

Начало стрелкового турнира – 16.30 по московскому времени, начало гонки – 17.05 по московскому времени. 

Участницы

Доротея Вирер (Италия)

Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

Ванесса Фойгт (Германия)

Маркета Давидова (Чехия)

Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

Жюлия Симон (Франция)

Лиза Виттоцци (Италия)

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1 комментарий

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MagnusEinar
Норвегия Саннес летний биатлон Фестиваль БЛИНК соревнование по стрельбе только мои видео
https://youtu.be/QUAZZE8jcb0
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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