Blink. Тандревольд, Брезаз-Буше, Пройсс, Фойгт и Кноттен пробегут масс-старт

5 августа на фестивале Blink пройдет женский биатлонный масс-старт.

Летний биатлон

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Масс-старт

Женщины

Начало 1/4 финала – после 16:45 по московскому времени, 1/2 финала – после 20:22, финал – после 21:25.

Старт-лист

Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

Каролине Кноттен (Норвегия)

Каролине Эрдал (Норвегия)

Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

Лу Жанмонно (Франция)

Хло Шевалье (Франция)

Жилонн Гигонна (Франция)

Франциска Пройсс (Германия)

Ванесса Фойгт (Германия)

Анна Вайдель (Германия)

Ханна Кебингер (Германия)

Программа фестиваля Blink-2023