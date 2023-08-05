Blink. Тандревольд, Брезаз-Буше, Пройсс, Фойгт и Кноттен пробегут масс-старт
5 августа на фестивале Blink пройдет женский биатлонный масс-старт.
Летний биатлон
Саннес, Норвегия
Масс-старт
Женщины
Начало 1/4 финала – после 16:45 по московскому времени, 1/2 финала – после 20:22, финал – после 21:25.
Старт-лист
Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
Каролине Кноттен (Норвегия)
Каролине Эрдал (Норвегия)
Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
Лу Жанмонно (Франция)
Хло Шевалье (Франция)
Жилонн Гигонна (Франция)
Франциска Пройсс (Германия)
Ванесса Фойгт (Германия)
Анна Вайдель (Германия)
Ханна Кебингер (Германия)
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