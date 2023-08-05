Blink. Тандревольд, Брезаз-Буше, Пройсс, Фойгт и Кноттен пробегут масс-старт

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5 августа на фестивале Blink пройдет женский биатлонный масс-старт.

Летний биатлон

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Масс-старт

Женщины

Начало 1/4 финала – после 16:45 по московскому времени, 1/2 финала – после 20:22, финал – после 21:25.

Старт-лист

Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

Каролине Кноттен (Норвегия)

Каролине Эрдал (Норвегия)

Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

Лу Жанмонно (Франция)

Хло Шевалье (Франция)

Жилонн Гигонна (Франция)

Франциска Пройсс (Германия)

Ванесса Фойгт (Германия)

Анна Вайдель (Германия)

Ханна Кебингер (Германия)

Программа фестиваля Blink-2023

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1 комментарий

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кстати, blink - это так же название фэндома Blackpink, удачи немкам в отсутствие россиянок.
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