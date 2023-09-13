Антон Бабиков: «По ходу этапа Кубка Содружества в Сочи переехал вниз, чтобы быть в лучшей форме на чемпионате России»

Антон Бабиков рассказал о травме перед Кубком Содружества по биатлону в Сочи.

Этап соревнований проходил с 7 по 10 сентября. Бабиков стал 10-м в спринте, 3-м в гонке преследования и 5-м в масс-старте.

– По ходу этапа Кубка Содружества переехал вниз, чтобы быть в лучшей форме на чемпионате России. Хорошо знаю свой организм, поэтому небольшой потеря высоты должна была пойти на пользу.

Если подводить итог, то недоволен стрельбой, но в Сочи я приехал с небольшой травмой колена, поэтому лежа изготавливаюсь не так, как обычно. Стрельба лежа «гуляла», что очень плохо. По скорости доволен, хоть спринт вышел провальным. Перед этапом говорил, что, показав один результат, я уже буду доволен.

– У твоего напарника по команде Александра Поварницына после гонки преследования были проблемы со здоровьем. У тебя – нет?

– Это не проблемы со здоровьем, это особенность местной трассы. С проблемами со здоровьем ты вообще не выступишь в Сочи. Александр показал хороший результат в пасьюте, просто последний подъем его сковал.

Это особенность нашего вида спорта, где за 500 метров можно отдать все силы, после чего тело перестанет слушаться. Таких проблем, слава богу, у меня нет, здоровье более‑менее. У меня больше проблемы с опорно‑двигательным аппаратом в силу возраста, ха-ха, – ответил чемпион мира-2017 в эстафете.