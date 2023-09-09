Антон Бабиков: «Когда Поварницын в хорошей форме, он мне не проигрывает. Он себя еще реализует»

Антон Бабиков рассказал о конкуренции среди российских биатлонистов.

Сегодня Бабиков занял третье место в пасьюте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи. На финише он опередил Александра Поварницына.

– Сегодня у всех много промахов. С чем это связано?

– Ветер немножко коварный. Иногда не ощущается сильным, но сказывается. У меня была поправка после первого рубежа именно по ветру. В любом случае здесь сложно стрелять. Это очень непростое место. Плюс подход такой резвый. Ничего страшного. Давно не было практики. Это первая контактная гонка. Нормально.

– Поварницын рассказал, что ты спустился вниз. Дало ли это тебе преимущество?

– Как сказать. Белорусы, допустим, спустили сюда с 2000 метров. Для кого-то это преимущество. Но все равно каждый организм индивидуален. Сейчас спустился не для того, чтобы здесь быть в лучшей форме. А для того, чтобы не попасть в яму на чемпионате России. Сегодняшняя хорошая скорость не связана с тем, что вчера я спустился. Она связана с тем, что хорошо поработали.

– Расскажи про борьбу с Поварницыным на последнем круге. Не жалко было его? Ему очень тяжело дался этот круг.

– Мне было жалко его на финише, но на кругу – нет. Мы в любом случае соперники. В здоровом ключе воспринимаем победы друг друга. Он понимал, что недостаточно силен на финише. Потому что когда он в хорошей форме, он мне не проигрывает.

Я понимал, что у меня хороший запас. Не бросался в погоню на первой части круга. Были силы. Начал подъем поспокойнее и уже в концовке начал раздавать. Догнал его достаточно быстро. Понимал, что на финише будет больше шансов. Ничего страшного. Александр себя еще реализует, – сказал чемпион мира 2017 года.

В межсезонье Бабиков ушел на самоподготовку в группу с Поварницыным и Александром Логиновым.

– Два из трех в вашей команде вторую гонку подряд в «цветах». У вас лучшая группа, получается?

– Так нельзя, конечно, говорить. Остальные ребята тоже работают. В принципе наша команда – не мальчики для битья. Несмотря на то, что мы работаем отдельно, никто не мог ожидать от нас, что мы будем проигрывать. Мы не стали резко слабыми спортсменами. Но своей командой мы довольны.

Благодарим нашего тренера Дмитрия Шукаловича. Он работает, и мы стараемся. Хотим оправдывать его труды. Думаю, если бы в гонке преследования стартовал Александр Логинов, то было бы три из трех в «цветах», – отметил Бабиков.