И. о. главы Счетной палаты: «У Минспорта маленький бюджет, просто слезы. Надо продумать дорожную карту, потому что он все ниже с каждым годом, и это беспокоит»

В Счетной палате выразили беспокойство из-за снижения бюджета Минспорта.

«Иногда мы доставляем Минспорту головную боль, но сейчас мы партнеры. Надо искать источники финансирования, потому что у ведомства маленький бюджет, просто слезы.

Надо продумать дорожную карту, потому что бюджет все ниже и ниже с каждым годом, и это беспокоит», – сказала исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).