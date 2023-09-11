И. о. главы Счетной палаты: «У Минспорта маленький бюджет, просто слезы. Надо продумать дорожную карту, потому что он все ниже с каждым годом, и это беспокоит»

Теги Министерство спорта России деньги Биатлон

В Счетной палате выразили беспокойство из-за снижения бюджета Минспорта.

«Иногда мы доставляем Минспорту головную боль, но сейчас мы партнеры. Надо искать источники финансирования, потому что у ведомства маленький бюджет, просто слезы.

Надо продумать дорожную карту, потому что бюджет все ниже и ниже с каждым годом, и это беспокоит», – сказала исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

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22 комментария

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Анатолий Magicbrain
Куда же последние годы уходит весь бюджет? На что кратно выросли расходы?! Вселенская неразрешимая загадка!)
+30
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havoc3
За употребление выражения "дорожная карта" надо расстреливать.
+17
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Mikl_5555
Ответ Анатолий Magicbrain
Куда же последние годы уходит весь бюджет? На что кратно выросли расходы?! Вселенская неразрешимая загадка!)
социаааалка.. на социалку... дед безумно же людей любит..
+15
-2
+13
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Сергей Павлов
Ты на наши зп посмотри, там не слёзы, там рыдания
+12
-2
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Поникший Руй
Ответ havoc3
За употребление выражения "дорожная карта" надо расстреливать.
Другое дело выражение "надо расстреливать"
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Назар Игорь
Я вот тоже ломаю голову - мой бюджет вроде тот же, а купить я могу всë меньше. Однако Мишустин и КО уверяют что я живу намного лучше, прямо чудеса.
+5
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Российский пользователь
сказок на ночь начиталась
+4
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Боевой Бурят Путина
У кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий. По сравнению с воровством на строительстве и «импортозамещении» в промышленности в спорте и правда крохи, но там и бенефициаров намного меньше
+4
-1
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Дмитрий Осипов
Букмекерская антилопа не даёт больше золота?
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punker18
скиньтесь по смс
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Вечно в бане
Ответ havoc3
За употребление выражения "дорожная карта" надо расстреливать.
Ну зачем так жестоко?
Вполне достаточно переводить с руководящей должности в младшие помощники уборщика.
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Olga.t
Ответ Сергей Павлов
Ты на наши зп посмотри, там не слёзы, там рыдания
А на пенсии лучше вообще не смотреть, сразу инфаркт и кирдык.
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Alien
вы на провинциальные больницы и поликлиники посмотрите, был позавчера в своей, так местная работница так и сказала - у нас просто п...ц
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Idacius
Не хватает денег на призовые за Игры Дружбы и прочие Альтернативные Олимпиады?
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Olga.t
Похоже, денежные потоки уходят в неправильном направлении.
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Демедрол
почему не озвучивают этот бюджет ? то не понять какие это слезы.
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Atsuktuvas
Весь спортивный, медицинский, образовательный и коммунальный бюджет полтора года запаковывется в металлические трубы и улетает в трубу...
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goshforever
Говорили же, что Минспорта вообще закроют скоро и преобразуют в "агентство".
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dimur
Т.е. дорожная карта нужна, а дурацкая нет? Недоработка.
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Bulat89
А Минсельхозе прямо огонь...
И что важнее?
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девочкитакиедевочки
Ответ Olga.t
Похоже, денежные потоки уходят в неправильном направлении.
напр; канадские каникулы
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