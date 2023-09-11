И. о. главы Счетной палаты: «У Минспорта маленький бюджет, просто слезы. Надо продумать дорожную карту, потому что он все ниже с каждым годом, и это беспокоит»
В Счетной палате выразили беспокойство из-за снижения бюджета Минспорта.
«Иногда мы доставляем Минспорту головную боль, но сейчас мы партнеры. Надо искать источники финансирования, потому что у ведомства маленький бюджет, просто слезы.
Надо продумать дорожную карту, потому что бюджет все ниже и ниже с каждым годом, и это беспокоит», – сказала исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Вполне достаточно переводить с руководящей должности в младшие помощники уборщика.
И что важнее?