Александр Кузнецов: «Такое ощущение, что спорт в России никого наверху не волнует. Щука из басни ползает по мелководью в надежде найти хоть какое-то пропитание»

Тренер Александр Кузнецов заявил о недостаточном внимании государства к велоспорту.

– На сегодняшний день спорт высших достижений в России – что-то вроде всадника без головы. Нет нормальной организации и управления.

Если мы сравним с периодом СССР – тогда спорт был единым целым. Четко и понятно, единый центр управления. Все виды были вместе. Я сам хорошо помню научно-практические конференции, где ведущие тренеры делились своими инновациями друг с другом. Сейчас все виды разрознены, каждый сам по себе.

Дальше. По закону «О физической культуре и спорте» за результат отвечает федерация. Получается, реальной ответственности не несут ни Минспорт, ни Олимпийский комитет России, который, так скажем, представительствует, способствует развитию.

Минспорт будто бы управляет. А виды спорта, по сути, брошены на произвол судьбы, и все проблемы на них самих сваливают. Все падает на тех тренеров, которые работают с ведущими спортсменами. Так что у нас большой спад по сравнению с тем, что было.

– Вы сейчас про велоспорт?

– Не только, подобная ситуация во многих видах спорта, но в особенно тяжелых условиях циклические виды, к которым относится и велоспорт.

– В нем есть деньги вообще?

– Дело даже не в этом. Все познается в сравнении. Даже если сравнить 2023 год и 2021-й по объемам финансирования, разница огромная. Оно стало непонятным, непрозрачным, никакие цифры Минспорта не озвучиваются. Говорят – подавайте заявки на сборы за три месяца до начала, все рассмотрим.

В итоге все рассматривается за неделю до начала, и мероприятия срываются. Так мы сейчас живем. Сборная России по велотреку в первом полугодии из 183 дней была обеспечена сборами на 80. Остальное ищите сами. Меньше половины времени на сборах – это очень мало. <...>

– Велоспорт же очень дорогой вид спорта.

– Да. Но он и жизненно необходим. Мало какой вид спорта так готовит человека к жизни. И как водителя, и как закаленного человека. Но этого не понимают наши руководители. Мутко, кстати, которого любят критиковать, забил строчку в бюджете для велоспорта, были установлены президентские стипендии, он много сделал. Я к нему положительно отношусь.

Да, коронавирус и санкции добавили свои нюансы. Но странно, что у нас наверху этого не понимают. Как ни послушаешь наших спортивных руководителей, Олега Матыцина – «там, где мы, там победа». Везде победа. Добавили в календарь такие соревнования, другие. Как говорил депутат Травкин: «Как было бы хорошо жить, если бы не надо было отходить от телевизора!» Причем я общался с Матыциным и понимаю, о чем говорю.

Как итог имеем департамент спорта высших достижений – название громкое, а чем занимается, непонятно. Мне кажется, сейчас Минспорт ограничил свою рабочую функцию разделением денег. И вот все федерации бегают по этажам, выколачивают эти деньги. Никакого плана на год нет, чтобы можно было составить бюджет и график подготовки.

Такое ощущение, что спорт в России никого наверху не волнует. Эта Щука из басни ползает по мелководью в надежде найти хоть какое-то пропитание, – сказал Кузнецов.