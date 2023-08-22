Анфиса Резцова: «Виролайнен будет выступать за Финляндию – пусть не с таким желанием, но чтобы продлить карьеру в спорте»

Анфиса Резцова объяснила переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

Ранее 34-летняя Виролайнен представляла Россию. Она является чемпионкой Европы-2017 в сингл-миксте.

– Мы с ней на связи. В прошлом году она очень хотела [выступать], потому что там живет давно, имеет финское гражданство. В прошлом году не вышло. Сейчас она довольна, ей очень хочется продлить карьеру. Нас же, россиян, никуда не пускают. А так бы она за Россию выступала.

– Вы можете приехать туда?

– Пускают, могу приехать. Родителям разрешают.

– Как реагируют в прессе? Что говорят болельщики?

– Думаю, к зиме в прессе начнут как‑то обсуждать это больше. Но она имеет право. У нее двойное гражданство: России и Финляндии. Она будет выступать за Финляндию – пусть не с таким желанием, но чтобы продлить карьеру в том спорте, которому она посвятила столько времени. Хочет закончить выступления на позитивной ноте.

– Видите ли какой‑то свет в конце тоннеля для россиян?

– Я надежды на Олимпиаду в ближайшее время не вижу, к сожалению. В дальнейшем возможно. Очень жаль. Страдают наши спортсмены из‑за политики. Спорт – одно, политика – другое. Спортивный путь недолог. Они шли к своим вершинам с пеленок. Дайте им чуть‑чуть проявить себя!

– Стоит ли соглашаться россиянам поехать без флага и гимна на Игры?

– Я бы поехала, мы ездили. И выигрывали. В 1992‑м ездили и побеждали, – сказала Резцова.

Дочь Анфисы Резцовой теперь гоняет за Финляндию – в России про нее забыли