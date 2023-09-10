Артем Истомин: «Результат Гореевой не может быть неожиданным. Мы думали, что она в Сочи три гонки выиграет»

Теги сборная России жен летний биатлон Анастасия Гореева Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Тренер не считает неожиданной победу Анастасии Гореевой на Кубке Содружества.

Сегодня российская биатлонистка выиграла масс-старт на этапе соревнований в Сочи. До этого она также стала восьмой в спринте и второй в гонке преследования.

«Результат Гореевой не может быть неожиданным, потому что мы вообще-то думали, что она здесь три гонки выиграет. Но получилась только одну.

Это прогнозировалось, это было видно по тренировкам.

Я максималист, у меня помимо нее еще пять спортсменок бежали. Поэтому такие эмоции (сдержанные)», – сказал тренер сборной России Артем Истомин в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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Биатлонная зима
Настена молодец !
Золото 🥇 ее по - чесноку сегодня в гонке.
Стрельбу все же добивай….
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