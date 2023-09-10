Артем Истомин: «Результат Гореевой не может быть неожиданным. Мы думали, что она в Сочи три гонки выиграет»

Тренер не считает неожиданной победу Анастасии Гореевой на Кубке Содружества.

Сегодня российская биатлонистка выиграла масс-старт на этапе соревнований в Сочи. До этого она также стала восьмой в спринте и второй в гонке преследования.

«Результат Гореевой не может быть неожиданным, потому что мы вообще-то думали, что она здесь три гонки выиграет. Но получилась только одну.

Это прогнозировалось, это было видно по тренировкам.

Я максималист, у меня помимо нее еще пять спортсменок бежали. Поэтому такие эмоции (сдержанные)», – сказал тренер сборной России Артем Истомин в эфире «Матч ТВ».