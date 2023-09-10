Гореева после победы в масс-старте: «В этом сезоне цели гораздо выше, чем в прошлом»

Теги сборная России жен летний биатлон Кубок России Виктория Сливко Анастасия Гореева Кубок Содружества Биатлон

Анастасия Гореева заявила, что цели на этот сезон гораздо выше, чем на прошлый.

Сегодня российская биатлонистка выиграла масс-старт на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи.

– В какой момент почувствовала, что это твоя гонка и все получается?

– Еще на пристрелке это почувствовала, хорошее было самочувствие и достаточно хорошая стрельба на пристрелке. Я понимала, как работать с этим ветром, поэтому сразу знала, что все получится. Но два штрафа стоя – конечно, лишние.

Наверное, я завелась. Первая установка такая коварная всегда. Я подумала, что там не должно быть ветра и отключилась, ушла в гонку, не была на стрельбе. И это было ошибкой, как и на гонке преследования.

– Когда бежишь одна, как чувствовать темп, в котором нужно бежать?

– Это уже третья гонка здесь, я примерно представляю, как бегу относительно девчонок. Когда уезжала со стадиона (после первой стрельбы), посмотрела на табло – кто за мной выходит, подумала, что нет смысла упираться, нужно работать своим темпом, потому что ближайшие преследователи, так скажем, меня не догонят.

– В прошлом году с Викторией Сливко зарубались на Кубке России, теперь на Кубке Содружества будете?

– Я надеюсь. Потому что в прошлом году у меня не получилось бороться на Кубке Содружества, так как я пропускала летние старты. Но сейчас подготовка летом прошла хорошо, в этом сезоне цели гораздо выше, чем в прошлом. Я надеюсь в каждой гонке быть достаточно хорошо, – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Гореева выиграла общий зачет Кубка России и заняла 12-е место на Кубке Содружества.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2533ПВ
Ответ Биатлонная зима
За желтую майку в сезоне бороться придется труднее, чем в прошлом. Та же Наташа Шевченко может втиснуться…..
Чем выше конкуренция,тем интереснее нам,болельщикам.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биатлонная зима
За желтую майку в сезоне бороться придется труднее, чем в прошлом. Та же Наташа Шевченко может втиснуться…..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniyar8
Ответ Биатлонная зима
За желтую майку в сезоне бороться придется труднее, чем в прошлом. Та же Наташа Шевченко может втиснуться…..
Это будет замечательно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биатлонная зима
Ответ 2533ПВ
Чем выше конкуренция,тем интереснее нам,болельщикам.
Это да! Жаль, количество участников маловато.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий