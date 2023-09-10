Гореева после победы в масс-старте: «В этом сезоне цели гораздо выше, чем в прошлом»

Анастасия Гореева заявила, что цели на этот сезон гораздо выше, чем на прошлый.

Сегодня российская биатлонистка выиграла масс-старт на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи.

– В какой момент почувствовала, что это твоя гонка и все получается?

– Еще на пристрелке это почувствовала, хорошее было самочувствие и достаточно хорошая стрельба на пристрелке. Я понимала, как работать с этим ветром, поэтому сразу знала, что все получится. Но два штрафа стоя – конечно, лишние.

Наверное, я завелась. Первая установка такая коварная всегда. Я подумала, что там не должно быть ветра и отключилась, ушла в гонку, не была на стрельбе. И это было ошибкой, как и на гонке преследования.

– Когда бежишь одна, как чувствовать темп, в котором нужно бежать?

– Это уже третья гонка здесь, я примерно представляю, как бегу относительно девчонок. Когда уезжала со стадиона (после первой стрельбы), посмотрела на табло – кто за мной выходит, подумала, что нет смысла упираться, нужно работать своим темпом, потому что ближайшие преследователи, так скажем, меня не догонят.

– В прошлом году с Викторией Сливко зарубались на Кубке России, теперь на Кубке Содружества будете?

– Я надеюсь. Потому что в прошлом году у меня не получилось бороться на Кубке Содружества, так как я пропускала летние старты. Но сейчас подготовка летом прошла хорошо, в этом сезоне цели гораздо выше, чем в прошлом. Я надеюсь в каждой гонке быть достаточно хорошо, – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Гореева выиграла общий зачет Кубка России и заняла 12-е место на Кубке Содружества.