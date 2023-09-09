Сливко о лидерстве в тотале Кубка Содружества: «Желтая майка мне привычна. Я ее просто вернула»

Теги сборная России жен летний биатлон Виктория Сливко Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко заявила, что ей привычна желтая майка лидера.

Сегодня россиянка выиграла гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи и возглавила общий зачет.

– Всю гонку верила, что погоня за Казакевич будет удачной?

– Нет. На самом деле, когда Иринка начала уходить в отрыв, подумала, что она сегодня такая уверенная, разогналась, со стрельбой все четко получается. Мне тяжело было. Не надеялась вообще. Надеялась, что просто дойду до финиша и смогу справиться со стрельбой. Моя стрельба для такого состояния – это реально дорого стоит.

– На четвертом рубеже видела, как отстреляла Ирина?

– Да, видела. Наверное, плохо так думать, но когда заходила на рубеж, думала: «Если она два стрелять будет, то есть шансы еще побороться. Если меньше, то второе место будет моим». Но получилось так, что я подхожу, а она мажет и долго стреляет.

– Очень эмоционально пела гимн на пьедестале. Что чувствовала?

– Здесь в Сочи у меня не получалось стрелять хорошо ни на контрольных тренировках, ни на соревнованиях. Сейчас уже второй день нули. Была счастлива за это. Плюс понимала, что выиграла золото и на крыльях просто полетела.

– На масс-старт выходишь в желтой майке лидера. Что думаешь о своем лидерстве?

– В прошлом году я очень много стартовала в желтой майке. Она мне привычна. Я ее просто вернула, – сказала Сливко.

Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко вышла на 1-е место, Казакевич – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я

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1 комментарий

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Волк16
ахахх Слива не скромная
+4
0
+4
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