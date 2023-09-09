Сливко о лидерстве в тотале Кубка Содружества: «Желтая майка мне привычна. Я ее просто вернула»

Биатлонистка Виктория Сливко заявила, что ей привычна желтая майка лидера.

Сегодня россиянка выиграла гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи и возглавила общий зачет.

– Всю гонку верила, что погоня за Казакевич будет удачной?

– Нет. На самом деле, когда Иринка начала уходить в отрыв, подумала, что она сегодня такая уверенная, разогналась, со стрельбой все четко получается. Мне тяжело было. Не надеялась вообще. Надеялась, что просто дойду до финиша и смогу справиться со стрельбой. Моя стрельба для такого состояния – это реально дорого стоит.

– На четвертом рубеже видела, как отстреляла Ирина?

– Да, видела. Наверное, плохо так думать, но когда заходила на рубеж, думала: «Если она два стрелять будет, то есть шансы еще побороться. Если меньше, то второе место будет моим». Но получилось так, что я подхожу, а она мажет и долго стреляет.

– Очень эмоционально пела гимн на пьедестале. Что чувствовала?

– Здесь в Сочи у меня не получалось стрелять хорошо ни на контрольных тренировках, ни на соревнованиях. Сейчас уже второй день нули. Была счастлива за это. Плюс понимала, что выиграла золото и на крыльях просто полетела.

– На масс-старт выходишь в желтой майке лидера. Что думаешь о своем лидерстве?

– В прошлом году я очень много стартовала в желтой майке. Она мне привычна. Я ее просто вернула, – сказала Сливко.

Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко вышла на 1-е место, Казакевич – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я