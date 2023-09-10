Латыпов о недопуске к Кубку мира: «Были какие-то опросники от IBU, но что толку? Кто наше мнение будет слушать? Все это бесполезно»

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о контактах с комиссией спортсменов IBU.

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Весной общался с главой комиссии спортсменов IBU Клэр Игэн. Она рассказала, что у комиссии есть контакт с российскими биатлонистами. Так ли это?

– Что-то получали раньше, но давно. Были какие-то опросники. Но что толку в этих опросах? Они поменяют что-то? Кто наше мнение будет слушать?

– Раз они не идут на контакт, может быть, вам на него пойти?

– А какой смысл? О чем общаться? Возьмите нас на Кубок мира, что ли? Не знаю. Мы же до этого с ними не общались. Другое дело, если бы у нас раньше был плотный контакт.

Сейчас они нам писали письма, спрашивали какое-то мнение. Я понимаю, что все это бесполезно. Комиссия спортсменов IBU в этом плане ничего не решит, – заявил трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр.