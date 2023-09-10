Латыпов о недопуске к Кубку мира: «Были какие-то опросники от IBU, но что толку? Кто наше мнение будет слушать? Все это бесполезно»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России IBU Эдуард Латыпов Клэр Игэн Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о контактах с комиссией спортсменов IBU.

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Весной общался с главой комиссии спортсменов IBU Клэр Игэн. Она рассказала, что у комиссии есть контакт с российскими биатлонистами. Так ли это?

– Что-то получали раньше, но давно. Были какие-то опросники. Но что толку в этих опросах? Они поменяют что-то? Кто наше мнение будет слушать?

– Раз они не идут на контакт, может быть, вам на него пойти?

– А какой смысл? О чем общаться? Возьмите нас на Кубок мира, что ли? Не знаю. Мы же до этого с ними не общались. Другое дело, если бы у нас раньше был плотный контакт.

Сейчас они нам писали письма, спрашивали какое-то мнение. Я понимаю, что все это бесполезно. Комиссия спортсменов IBU в этом плане ничего не решит, – заявил трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр.

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