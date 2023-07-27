Юрий Каминский: «Немного напрягает, что Серохвостов и Халили регулярно проигрывали Латыпову. Хотелось бы, чтобы они оказали более жесткую конкуренцию»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Александр Поварницын Карим Халили Даниил Серохвостов Биатлон

Юрий Каминский считает, что биатлонисту Эдуарду Латыпову не хватает конкуренции.

– Если мужские команды (группы Каминского и Сергея Башкирова – Sports.ru) объединяются, то по логике, надо бы и Серохвостова с Халили привлекать к вам, не так ли?

– По логике – да, но мы исходим также и из желаний спортсменов. Я об этом даже не задумывался. Они говорят, что им там хорошо (в группе Артема Истомина – Sports.ru) – ну и слава богу. Нам важно, чтобы они прогрессировали, от них мы ждем самых высоких результатов. Руководство и они считают, что там все нормально. Я особо в это не вникал.

Если брать по результатам, то они вполне достойные. Не хочу их оценивать, нужен глубокий анализ, а данных для этого у меня нет, поэтому мои высказывания могут быть некорректны… Если бы сейчас мы были на Кубке мира, то результаты там расставили бы все на свои места.

Здесь немного все размыто: они как были одними из лидеров, ими же и остались. Конечно, немного напрягает, что они регулярно проигрывали Латыпову. Хотя в начале прошлого сезона были хорошие моменты у ребят, но Эдик тогда еще форму не набрал. Хотелось бы, чтобы они оказали более жесткую конкуренцию нашему лидеру, это полезно для всех.

– Почему ушел Саша Поварницын?

– Мы с ним долго говорили на эту тему. Видимо, не захотел поменять систему, в которой, как он считает, он нашел здравое зерно. Не захотел он менять ее на то, что он не понимает. Видимо, не удалось мне объяснить ему, в чем и за счет чего он может прогрессировать, – сказал тренер сборной России по биатлону.

1 комментарий

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Николай Глыбочко
Скоро начнется регресс у Халили и Серохвоста, их тренирует дилетант.
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