Юрий Каминский: «Немного напрягает, что Серохвостов и Халили регулярно проигрывали Латыпову. Хотелось бы, чтобы они оказали более жесткую конкуренцию»

Юрий Каминский считает, что биатлонисту Эдуарду Латыпову не хватает конкуренции.

– Если мужские команды (группы Каминского и Сергея Башкирова – Sports.ru) объединяются, то по логике, надо бы и Серохвостова с Халили привлекать к вам, не так ли?

– По логике – да, но мы исходим также и из желаний спортсменов. Я об этом даже не задумывался. Они говорят, что им там хорошо (в группе Артема Истомина – Sports.ru) – ну и слава богу. Нам важно, чтобы они прогрессировали, от них мы ждем самых высоких результатов. Руководство и они считают, что там все нормально. Я особо в это не вникал.

Если брать по результатам, то они вполне достойные. Не хочу их оценивать, нужен глубокий анализ, а данных для этого у меня нет, поэтому мои высказывания могут быть некорректны… Если бы сейчас мы были на Кубке мира, то результаты там расставили бы все на свои места.

Здесь немного все размыто: они как были одними из лидеров, ими же и остались. Конечно, немного напрягает, что они регулярно проигрывали Латыпову. Хотя в начале прошлого сезона были хорошие моменты у ребят, но Эдик тогда еще форму не набрал. Хотелось бы, чтобы они оказали более жесткую конкуренцию нашему лидеру, это полезно для всех.

– Почему ушел Саша Поварницын?

– Мы с ним долго говорили на эту тему. Видимо, не захотел поменять систему, в которой, как он считает, он нашел здравое зерно. Не захотел он менять ее на то, что он не понимает. Видимо, не удалось мне объяснить ему, в чем и за счет чего он может прогрессировать, – сказал тренер сборной России по биатлону.