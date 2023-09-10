Латыпов о 2-м месте в масс-старте: «На последнем рубеже габарит не прошел. Блин, обидно»

Эдуард Латыпов рассказал, что расстроило его в масс-старте на Кубке Содружества.

Сегодня российский биатлонист финишировал вторым в гонке. Он допустил три промаха и на 5,4 секунды отстал от победителя – белоруса Антона Смольского.

«Борьба очень классная. Сегодня вел гонку, получал удовольствие, было комфортно. Старался вести себя как на Кубке мира – ни за кем не сидеть, а работать в своем темпе, навязывать свою игру.

На последнем рубеже габарит не прошел. Блин, обидно.

Если бы расстояние до Антона (Смольского) было чуть поближе, у меня был бы шанс поднапрячь его на последнем круге.

Гонка получилась классная, я получил удовольствие, хоть и не получилось победить. Свои задачи я сегодня выполнил: в плане стрельбы – стрельба была более-менее уверенной. Быстро, но не совсем пока точно. Но я нащупываю этот момент, чувство.

Никто не говорил, что габарит, я по звуку услышал – был полуглухой звук, поэтому подумал, что габарит. В любом случае у тренера спрошу.

Я не думал (о результате на последней стрельбе), контролировал гонку, видел, что ребята рядом едут. Пытался на четвертом круге уйти, сделать небольшой задел, чтобы комфортно начать стрелять – в принципе, так и получилось: три выстрела хороших я сделал, потом промах. Но Антон – молодец, воспользовался шансом, стрелял быстро и точно.

Смольский всегда был раздражителем – мы весь прошлый сезон с ним бодались и ходом, и на дистанции. Это очень хорошо, мне это нравится, мы друг друга подстегиваем и не даем расслабиться», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».