Латыпов о 2-м месте в масс-старте: «На последнем рубеже габарит не прошел. Блин, обидно»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России летний биатлон сборная Беларуси Эдуард Латыпов Антон Смольский Кубок Содружества Биатлон

Эдуард Латыпов рассказал, что расстроило его в масс-старте на Кубке Содружества.

Сегодня российский биатлонист финишировал вторым в гонке. Он допустил три промаха и на 5,4 секунды отстал от победителя – белоруса Антона Смольского.

«Борьба очень классная. Сегодня вел гонку, получал удовольствие, было комфортно. Старался вести себя как на Кубке мира – ни за кем не сидеть, а работать в своем темпе, навязывать свою игру.
На последнем рубеже габарит не прошел. Блин, обидно.

Если бы расстояние до Антона (Смольского) было чуть поближе, у меня был бы шанс поднапрячь его на последнем круге.

Гонка получилась классная, я получил удовольствие, хоть и не получилось победить. Свои задачи я сегодня выполнил: в плане стрельбы – стрельба была более-менее уверенной. Быстро, но не совсем пока точно. Но я нащупываю этот момент, чувство.

Никто не говорил, что габарит, я по звуку услышал – был полуглухой звук, поэтому подумал, что габарит. В любом случае у тренера спрошу.

Я не думал (о результате на последней стрельбе), контролировал гонку, видел, что ребята рядом едут. Пытался на четвертом круге уйти, сделать небольшой задел, чтобы комфортно начать стрелять – в принципе, так и получилось: три выстрела хороших я сделал, потом промах. Но Антон – молодец, воспользовался шансом, стрелял быстро и точно.

Смольский всегда был раздражителем – мы весь прошлый сезон с ним бодались и ходом, и на дистанции. Это очень хорошо, мне это нравится, мы друг друга подстегиваем и не даем расслабиться», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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Алекса"мирная"
Все еще будет, Эд, впереди лыжи, зима! Гонка сегодня удалась! Борьба шикарная!
+3
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+3
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Butkin
Без беларусов было бы тоскливо. Они в тонусе наших лидеров держат.
+2
0
+2
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