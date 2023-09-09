Антон Смольский: «С чистой стрельбой на Кубке мира и я, и Латыпов будем в топ-6 в спринте без проблем»

Биатлонист Антон Смольский считает, что способен попадать в топ-6 на Кубке мира.

Сегодня белорусский спортсмен выиграл гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи, допустив 4 промаха. Вторым стал россиянин Эдуард Латыпов, который трижды ошибся на стрельбе.

«Потревожиться пришлось после второго огневого рубежа. Возможно, где-то не справился с напряжением. Сложно одному бежать, все внимание на тебя. Стоя также внес немного интриги, хотя хотелось работать быстро и качественно. Гонкой в принципе доволен, не пришлось серьезно себя выворачивать.

Я видел, что выстрелы были немного левее, так что чуть чуть во время стрельбы выносил правее. Промах последним выстрелом на стойке? Возможно, уже убегал и концентрации не оставлял на последний выстрел. Но это нужно завтра учесть и не допускать таких ошибок.

С чистой стрельбой на Кубке мира мы будем в топ-6 в спринте без проблем. И я, и Эдик (Латыпов). Конечно, там всегда нужно чисто стрелять», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».