Ирина Казакевич: «Стрельба стоя оставляет желать лучшего. Иногда отвлекаешься, и излишняя информация, возможно, мне мешает»

Ирина Казакевич прокомментировала результат в пасьюте на этапе Кубка Содружества.

Сегодня в Сочи российская биатлонистка заняла третье место, допустив пять промахов.

«Бывшие лыжницы в биатлоне? Я никого не опасаюсь. Могу сказать, что уважаю этих девчонок за то, что они сделали такой выбор и пришли составить нам конкуренцию, потому что все-таки, например, в мужском биатлоне вполовину больше людей.

Сегодня получилось справиться со стрельбой лежа, хоть вторая лежка и получилось не такой чистой – прошло два габарита. Здесь мне повезло. Но стрельба стоя оставляет желать лучшего. На первой стойке я стреляла быстрее – наверное, раза в два. Много перестраховывалась на финальном рубеже, что и стоило мне сегодня победы.

Порой нужно слушать больше себя, потому что иногда отвлекаешься и излишняя информация, возможно, мне мешает. Все-таки делаю вывод по гонке – нужно больше прислушиваться к собственным ощущениям и идти так, как ты чувствуешь.

Завтра готова бежать. Третья гонка, но, возможно, будет даже проще, чем сегодня. Контактная гонка, самое опасное – первый круг, когда мы пойдем в группе – здесь уже нужно идти правильно тактически», – сказала в эфире «Матч ТВ».