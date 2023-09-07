Куклина о 23-м месте в спринте: «Состояние пока не позволяет даже полноценно тренироваться. В такой форме не хочется вообще бегать»

Теги сборная России жен летний биатлон Лариса Куклина чемпионат России по летнему биатлону Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина объяснила 23-е место в спринте на Кубке Содружества.

Сегодня на этапе соревнований в Сочи спортсменка допустила пять промахов.

«Самочувствие так и осталось совсем «никакое». Я на тренировки здесь выходила всего пару раз, так как состояние пока не позволяет даже полноценно тренироваться.

Пять промахов с этим и связаны. Так-то стрельба всегда была моим коньком, но в таком состоянии даже стрелять нормально, видимо, невозможно.

Конечно, в такой форме не хочется вообще бегать. Хочется выходить на старт, чтобы бороться за медали, показывать хороший уровень.

Во время подготовительного периода все хорошо складывалось, но после переезда сюда все перевернулось с ног на голову. Я хочу выступить на чемпионате России, но будем вместе с тренером смотреть по состоянию», – рассказала Куклина.

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