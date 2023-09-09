Юрий Каминский: «Я бы не ставил во главу угла летний этап Кубка Содружества. Нам бегать не на роллерах, а на лыжах»

Юрий Каминский призвал не преувеличивать значимость летних стартов по биатлону.

Сегодня на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи прошла гонка преследования. Победил белорус Антон Смольский.

«В сегодняшней гонке проявили себя опытные спортсмены. Смольский уверенно держал, шел с запасом. Он, видимо, старался надежно стрелять. Но не всегда это бывает хорошо.

При неплохой стрельбе сегодня хорошо продвинулись Латыпов и Бабиков. Поршнев мог претендовать на медаль, если бы стрелял точнее. Сильно продвинулся Цветков с 23-го на 6-ое место. Он специалист масс-стартов и завтра будет бороться.

Но тут все зависит от состояния на этой высоте. Особенно в стадии острых акклиматизаций, а мы только-только из нее выходим. Сегодня может быть хорошее состояние, завтра плохое. Горы могут повлиять на стрелковый режим. Если на лыжный режим мы вышли более-менее стабильно, то такие тонкие координации сложно предсказуемы.

Я бы не ставил во главу угла летний этап Кубка Содружества. Нам бегать не на роллерах, а на лыжах. Это контрольно-подготовительный этап. В этом году мы много экспериментировали в методике. Как в организационной составляющей, так и в тренировочных подходах. Не все получилось», – рассказал тренер сборной России Юрий Каминский.

Кубок Содружества. Смольский выиграл гонку преследования, Латыпов – 2-й, Бабиков – 3-й