Юрий Каминский: «Я бы не ставил во главу угла летний этап Кубка Содружества. Нам бегать не на роллерах, а на лыжах»

Теги сборная России летний биатлон Юрий Каминский сборная Беларуси Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Никита Поршнев Антон Смольский Кубок Содружества Биатлон

Юрий Каминский призвал не преувеличивать значимость летних стартов по биатлону.

Сегодня на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи прошла гонка преследования. Победил белорус Антон Смольский.

«В сегодняшней гонке проявили себя опытные спортсмены. Смольский уверенно держал, шел с запасом. Он, видимо, старался надежно стрелять. Но не всегда это бывает хорошо.

При неплохой стрельбе сегодня хорошо продвинулись Латыпов и Бабиков. Поршнев мог претендовать на медаль, если бы стрелял точнее. Сильно продвинулся Цветков с 23-го на 6-ое место. Он специалист масс-стартов и завтра будет бороться.

Но тут все зависит от состояния на этой высоте. Особенно в стадии острых акклиматизаций, а мы только-только из нее выходим. Сегодня может быть хорошее состояние, завтра плохое. Горы могут повлиять на стрелковый режим. Если на лыжный режим мы вышли более-менее стабильно, то такие тонкие координации сложно предсказуемы.

Я бы не ставил во главу угла летний этап Кубка Содружества. Нам бегать не на роллерах, а на лыжах. Это контрольно-подготовительный этап. В этом году мы много экспериментировали в методике. Как в организационной составляющей, так и в тренировочных подходах. Не все получилось», – рассказал тренер сборной России Юрий Каминский.

Кубок Содружества. Смольский выиграл гонку преследования, Латыпов – 2-й, Бабиков – 3-й

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2 комментария

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Афанасия
Ответ Comeon!
Пошли отмазоны. Нет, чтобы просто признать,что Антон сильнее и без его снятия никаких общих зачетов бы латыпов не "выигрывал"
Погладь быка, неужели это вы?))
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