Мартен Фуркад о своем фестивале: «Мы – это Олимпиада-2024 в миниатюре, мы привлекаем людей со всего мира»

Мартен Фуркад назвал свой фестиваль «Олимпиадой-2024 в миниатюре».

2 сентября во французском Анси в рамках Nordic Festival проходили гонки по летнему биатлону и лыжероллерам. Организацией мероприятия занимается Фуркад.

«На Олимпиаде-2024 в Париже должны рождаться незабываемые моменты. А мы – это Париж-2024 в миниатюре, мы привлекаем людей со всего мира.

Среди обязанностей оргкомитета – посещение спортивных мероприятий во время четырехлетнего цикла перед Играми. Наш фестиваль – одно из таких.

Париж-2024 – не самые масштабные Олимпийские игры, но их задача – сотворить особенные моменты. Надеюсь, что в эти выходные они (оргкомитет Игр) смогли что-то для себя почерпнуть.

Я вовлечен (в организацию фестиваля), он носит мое имя. Я создал его таким, как и задумывал – как спортивное биатлонное мероприятие, которое открыто и свободно для всех, посвящено спорту, а в то же время атмосфере уважения друг к другу во всех аспектах. И все это благодаря работе с людьми, которых я люблю.

Надо думать о том, что ты хочешь дать публике, что они должны запомнить. Она всегда будет соотносить этот фестиваль со мной. Именно этого я и хотел, поэтому участвую в процессе.

Подобного успеха я даже не мог себе представить. Фестиваль проводится уже в четвертый раз, и я никогда в жизни не видел столько счастливых лиц, сколько за эти дни», – сказал пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону.

На данный момент Фуркад также входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).