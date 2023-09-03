Кристиансен о победе на Nordic Festival: «Я знал, что нахожусь в хорошей форме. Кажется, с меня сошло литров пять пота»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен оценил победу на Nordic Festival.

Накануне Кристиансен финишировал первым в масс-старте, вторым стал француз Эмильен Жаклен, третьим – еще один норвежец Стурла Хольм Лагрейд.

«Это было очень весело. Я знал, что нахожусь в хорошей форме, поэтому пытался пробиться вперед уже на первом круге. Пришлось не только веселиться, но и попотеть. Мне кажется, с меня сошло литров пять пота.

Но по большой части это было все же развлечением. По крайней мере, на последнем круге», – сказал Кристиансен.

Перед началом гонки спортсмен также отреагировал на слова Лагрейда о том, что Ветле «находится в лучшей форме в своей жизни».

«Не буду этого отрицать, ведь в конце лета я установил несколько личных рекордов на беговых тестах. Первую контрольную гонку на лыжероллерах мы провели в Обертиллиахе, и она дала мне несколько хороших ответов. Думаю, он (Лагрейд) прав, хотя до зимы я могу отвоевать еще несколько секунд», – отметил Кристиансен.

Летний биатлон. Nordic Festival. Кристиансен выиграл масс-старт, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й, Фийон-Майе – 8-й