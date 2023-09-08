Поварницын о словах про нейтральный статус: «Это было не в том смысле, что мне на все пофиг и я один поеду. Все зависит от наших начальников»

Теги сборная России ОКР Александр Поварницын Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын объяснил свои слова про нейтральный статус.

«Хочу, чтобы вся публика, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни», – заявил спортсмен ранее.

– Летом ты давал интервью Metaratings, после которого бурную реакцию вызвали слова про нейтральный статус. Эта реакция до тебя докатилась?

– Конечно, докатилась. Я это почувствовал на себе. Хотелось бы немножко пояснить, что я имел в виду. Если наш Олимпийский комитет России, наше руководство скажет, что мы едем под нейтральным флагом, то, конечно, мы это сделаем. Это было не в том смысле, что мне на все пофиг и я один поеду. Все зависит от наших начальников. Тут мы люди подневольные, решать не нам.

– Чувствовал какое-то давление после сказанного?

– Да, первую неделю чувствовал. Писали в директ мне, моей жене, в комментариях нашего канала. Столкнулся с негативом. Прекрасно понимаю мнение людей относительно текущих событий. Чувствую ответственность за то, что мои слова были вынесены на публику. Всегда нужно думать, как ты это говоришь, чтобы тебя правильно поняли, – сказал Поварницын.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
А вот сейчас стало неприятно..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий