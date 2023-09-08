Поварницын о словах про нейтральный статус: «Это было не в том смысле, что мне на все пофиг и я один поеду. Все зависит от наших начальников»

Биатлонист Александр Поварницын объяснил свои слова про нейтральный статус.

«Хочу, чтобы вся публика, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни», – заявил спортсмен ранее.

– Летом ты давал интервью Metaratings, после которого бурную реакцию вызвали слова про нейтральный статус. Эта реакция до тебя докатилась?

– Конечно, докатилась. Я это почувствовал на себе. Хотелось бы немножко пояснить, что я имел в виду. Если наш Олимпийский комитет России, наше руководство скажет, что мы едем под нейтральным флагом, то, конечно, мы это сделаем. Это было не в том смысле, что мне на все пофиг и я один поеду. Все зависит от наших начальников. Тут мы люди подневольные, решать не нам.

– Чувствовал какое-то давление после сказанного?

– Да, первую неделю чувствовал. Писали в директ мне, моей жене, в комментариях нашего канала. Столкнулся с негативом. Прекрасно понимаю мнение людей относительно текущих событий. Чувствую ответственность за то, что мои слова были вынесены на публику. Всегда нужно думать, как ты это говоришь, чтобы тебя правильно поняли, – сказал .