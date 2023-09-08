Поварницын о расходах на самоподготовке: «Очень много денег уходит на спортпит. Плюс тратим на дополнительное питание»

Биатлонист Александр Поварницын рассказал о сложностях самоподготовки.

тренируется вместе с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым.

– Ты единственный из своей мини-команды находишься на ставке ЦСП. Верно?

– Да. Но когда ты на самоподготовке, то частично свои деньги вкладываешь в подготовку. Когда ты в сборной, то находишься на полном обеспечении.

– На что сейчас приходится тратить?

– В основном на спортпит. Очень много денег туда уходит. Потому что хорошее спортивное питание дорогое, а оно очень важно в нашем виде спорта. Я раньше не придавал этому значения, но после консультации с нутрициологом поменял мнение.

Плюс тратим на дополнительное питание. У регионов есть фиксированные тарифы, по которым мы можем питаться. Этого не хватает, мы доплачиваем свои деньги.

Также есть транспортные расходы. Плюс, например, нужно купить наконечники для палок или что-то еще. Вроде мелочи, но они достаточно много из тебя вытягивают.

– Чего не хватает? Бабиков рассказывал, что врача.

– Да, это очень важно. Сколько разговоров ходило про реабилитолога. Было бы замечательно, даже если мы сами оплатим прием. Просто специалисты высокого уровня в городах есть, но к ним очень трудно попасть. Еще не хватает человека, который бы следил за стрелковой подготовкой, чтобы сразу делать оценку на рубеже.

– Это сейчас летние проблемы. Зимой нужно будет еще заниматься подготовкой лыж.

– Зимой проще. На соревнованиях этим занимаются региональные тренеры. А вкатываться мы будем в Тюмени. Там будут смазчики, тренеры. Нет с этим никаких проблем.

Единственное, сложнее будет проводить точечные подводящие сборы зимой. Могут возникнуть технические проблемы. Но обычно эти сборы очень короткие. Не думаю, что будет тяжело приготовить себе лыжи, – сказал Поварницын.