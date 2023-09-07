Артем Истомин: «Меня настолько поразил Логинов, что я забыл про всех остальных. Видел его на тренировках и думал, что дай бог ему добежать до финиша»

Теги сборная России Александр Логинов Александр Поварницын Никита Поршнев Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Тренер заявил, что его поразило выступление биатлониста Александра Логинова.

Сегодня чемпион мира по биатлону Логинов, пропустивший большинство гонок прошлого сезона, стал пятым в спринте на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Сочи. Победил белорус Антон Смольский, второе и третье места заняли россияне Александр Поварницын и Никита Поршнев соответственно.

«Результат Поршнева – неожиданность. Зная Никиту, как он бегает летом, это не тот спортсмен, который феерит. Здесь он тактически грамотно провел гонку, вот и получил свой результат.

Меня настолько поразил Логинов, что я даже забыл про всех остальных. Я видел его здесь на тренировках и думал, что дай бог ему добежать до финиша.

Поварницын находится в одной из лучших своих форм, дай бог, чтобы он сохранил ее на сезон и показал хороший результат», – сказал тренер сборной России по биатлону Артем Истомин.

Логинов о Кубке Содружества в Сочи: «На 99% для меня этот этап закончен. Я не рассчитывал здесь на какие‑то места, долго думал, стартовать или нет»

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