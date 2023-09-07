Артем Истомин: «Меня настолько поразил Логинов, что я забыл про всех остальных. Видел его на тренировках и думал, что дай бог ему добежать до финиша»

Тренер заявил, что его поразило выступление биатлониста Александра Логинова.

Сегодня чемпион мира по биатлону Логинов, пропустивший большинство гонок прошлого сезона, стал пятым в спринте на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Сочи. Победил белорус Антон Смольский, второе и третье места заняли россияне Александр Поварницын и Никита Поршнев соответственно.

«Результат Поршнева – неожиданность. Зная Никиту, как он бегает летом, это не тот спортсмен, который феерит. Здесь он тактически грамотно провел гонку, вот и получил свой результат.

Меня настолько поразил Логинов, что я даже забыл про всех остальных. Я видел его здесь на тренировках и думал, что дай бог ему добежать до финиша.

Поварницын находится в одной из лучших своих форм, дай бог, чтобы он сохранил ее на сезон и показал хороший результат», – сказал тренер сборной России по биатлону Артем Истомин.

Логинов о Кубке Содружества в Сочи: «На 99% для меня этот этап закончен. Я не рассчитывал здесь на какие‑то места, долго думал, стартовать или нет»