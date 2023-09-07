Александр Поварницын: «Два промаха – непростительно для такого спринта. Видимо, нервное напряжение, хоть я ментально и стал лучше готов»

Александр Поварницын объяснил свои промахи в спринте на Кубке Содружества в Сочи.

Сегодня российский биатлонист занял второе место.

«Два промаха – это непростительно для такого спринта. Тем более, что погода сегодня хоть и ветреная, но позволяла стрелять на ноль. Я очень хорошо проходил тренировку, но, видимо, сказалось нервное напряжение небольшое, хоть я ментально стал и лучше готов, чувствую в себе силы. Но тем не менее надо над собой работать.

Сейчас такой этап подготовки, когда нужно показать все, что ты наработал. Я больше думал не о том, как стрельнул, какое место займу, а как и какую часть дистанции нужно пройти», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».