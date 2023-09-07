Сергей Белозеров: «Поршнев – молодец, хотя традиционно у нас в приоритете не эти старты, а чемпионат России, как летний, так и зимний»

Белозеров оценил 3-е место Поршнева в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

« – молодец, хотя традиционно у нас в приоритете не эти старты, а чемпионат России, как летний, так и зимний. Рассчитываем к стартам в Тюмени подойти в оптимальной форме. Мы с ним в этом году вернулись к большому силовому весенне-летнему развивающему циклу и в нем немного поменяли структуру.

Кроме того, в том году мы уже заканчивали развивающие циклические нагрузки к концу сентября и выходили на октябрьский высотный сбор в Терсколе, а потом готовились к соревнованиям в конце ноября. В этом году мы изменили этот подход.

Мы будем делать развивающую работу в октябре по методике, которую мы уже пробовали в свое время, и она позволила нам достаточно успешно выступать в декабре. На это и будет сделана ставка», – сказал тренер сборной Югры Сергей Белозеров.