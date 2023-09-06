Антон Бабиков: «Губерниев многое сделал для биатлона, это масштаб. Ростовцев – великий спортсмен, но пока я не знаю, чем он занимается и что сделал полезного»

Антон Бабиков сравнил заслуги Дмитрия Губерниева и Павла Ростовцева в биатлоне.

– Вопрос про Губерниева и Ростовцева. Как ты сам на него ответишь?

– Губерниев, конечно. К нему по-разному относятся, даже у нас в канале пишут, что кто-то ответил неправильно. Тут нет правильного и неправильного ответа. Губерниев, как бы к нему ни относились, какие бы у меня ни были с ним передряги, – личность, которая интересна многим. Это человек, который многое сделал для биатлона, для «Матч ТВ». Это масштаб.

Ростовцев – великий спортсмен, но пока я не знаю, чем он занимается и что он сделал полезного. Я, наверное, не в ту сторону смотрю. Надеюсь, он не обижается. Если меня вот так спрашивают, то я отвечаю: «Губерниев». Потому что его масштаб больше, – ответил чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков.

Ростовцев – трехкратный чемпион мира по биатлону. В январе он был назначен вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по спорту.

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