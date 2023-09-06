Антон Бабиков: «Губерниев многое сделал для биатлона, это масштаб. Ростовцев – великий спортсмен, но пока я не знаю, чем он занимается и что сделал полезного»
Антон Бабиков сравнил заслуги Дмитрия Губерниева и Павла Ростовцева в биатлоне.
– Вопрос про Губерниева и Ростовцева. Как ты сам на него ответишь?
– Губерниев, конечно. К нему по-разному относятся, даже у нас в канале пишут, что кто-то ответил неправильно. Тут нет правильного и неправильного ответа. Губерниев, как бы к нему ни относились, какие бы у меня ни были с ним передряги, – личность, которая интересна многим. Это человек, который многое сделал для биатлона, для «Матч ТВ». Это масштаб.
Ростовцев – великий спортсмен, но пока я не знаю, чем он занимается и что он сделал полезного. Я, наверное, не в ту сторону смотрю. Надеюсь, он не обижается. Если меня вот так спрашивают, то я отвечаю: «Губерниев». Потому что его масштаб больше, – ответил чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков.
Ростовцев – трехкратный чемпион мира по биатлону. В январе он был назначен вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по спорту.
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Что сделал для биатлона Ростовцев и как спорстмен и как тренер ответить нетрудно. А что сделал Губерниев? Орал на трансляциях? Посредственно комментировал? Пиарил свой инстаграмм в эфире? Превратил своими дурацкими шоу российский биатлон в подобие Дома-2?
Неужели этот "вклад" выше чем три золотые медали на чемпионатах мира?
У Ростовцева другого плана вклад. Во-первых, он тренер. Во-вторых, он прекрасно работал в роли эксперта на телике и здесь, на спортсе.
Там где были высеры и набросы от Губера, тут же, параллельно, шёл и интересный и профессиональный анализ от Ростовцева.
Ребята работают на разные аудитории, забавно что Бабиков попал к домохозяйкам. :)
Прям разочаровал - "личность, которая интересна многим" 🤦♀️🤷♀️
Заявляющие о никчемности и ничего не делании Губерниева очень сильно лукавят.
Я его впервые увидел на солт-лейк сити, если не изменяет память.
Очень яркий и харизматичный комментатор был. И биатлон у многих с его именем ассоцироваться стал.
Со временем превратился в склочную продажную бабку конечно, но его вклад в популяризацию биатлона отрицать глупо.
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