Антон Бабиков: «Губерниев многое сделал для биатлона, это масштаб. Ростовцев – великий спортсмен, но пока я не знаю, чем он занимается и что сделал полезного»

Теги телевидение сборная России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Антон Бабиков Матч ТВ Биатлон

Антон Бабиков сравнил заслуги Дмитрия Губерниева и Павла Ростовцева в биатлоне.

– Вопрос про Губерниева и Ростовцева. Как ты сам на него ответишь?

– Губерниев, конечно. К нему по-разному относятся, даже у нас в канале пишут, что кто-то ответил неправильно. Тут нет правильного и неправильного ответа. Губерниев, как бы к нему ни относились, какие бы у меня ни были с ним передряги, – личность, которая интересна многим. Это человек, который многое сделал для биатлона, для «Матч ТВ». Это масштаб.

Ростовцев – великий спортсмен, но пока я не знаю, чем он занимается и что он сделал полезного. Я, наверное, не в ту сторону смотрю. Надеюсь, он не обижается. Если меня вот так спрашивают, то я отвечаю: «Губерниев». Потому что его масштаб больше, – ответил чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков.

Ростовцев – трехкратный чемпион мира по биатлону. В январе он был назначен вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по спорту.

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54 комментария

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artpal
И вновь мы видим парадокс Губерниева, который якобы что-то сделал для биатлона. А что конкретно кто-нибудь может ответить!?
Что сделал для биатлона Ростовцев и как спорстмен и как тренер ответить нетрудно. А что сделал Губерниев? Орал на трансляциях? Посредственно комментировал? Пиарил свой инстаграмм в эфире? Превратил своими дурацкими шоу российский биатлон в подобие Дома-2?
Неужели этот "вклад" выше чем три золотые медали на чемпионатах мира?
+46
-14
+32
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Melnikov1968
Биатлон смотрю с 1980 года и продолжу, чихал я на Губерниева, то же мне, интересная личность. Обычный, толстый тюфяк.
+24
-2
+22
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Александр Митраков
Ответ Сергей Фетисов
Какая личность Губерниев?Биатлон и без него раскрутили.Результаты биатлонистов и сделали популярность.Как он комментировал гонки хоть звук выключай.Это его биатлон про пиарил.
Почему-то результаты синхронисток не приносят им популярности
+26
-6
+20
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Ярик01
Ответ Иван Иванов
Биатлон все начали смотреть на Евроспорте и 7тв, Губер тут не при чем. Ну разве что пенсионерок подтянул.
Про все и Евроспорт это смех. У абсолютной массы населения болельщиков и такого канала не было
+15
-2
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Капудастик
Двухметровая бородавка, паразитирующая на тете биатлона. Так бы я охарактеризовал Дмитрия. Извините.
+15
-3
+12
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MironSM84
Задолбали все с этим ненормальным губерниевым.Его не облизывать нужно а послать подальше...
+10
0
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Ярик01
Ответ artpal
И вновь мы видим парадокс Губерниева, который якобы что-то сделал для биатлона. А что конкретно кто-нибудь может ответить!? Что сделал для биатлона Ростовцев и как спорстмен и как тренер ответить нетрудно. А что сделал Губерниев? Орал на трансляциях? Посредственно комментировал? Пиарил свой инстаграмм в эфире? Превратил своими дурацкими шоу российский биатлон в подобие Дома-2? Неужели этот "вклад" выше чем три золотые медали на чемпионатах мира?
Тренер, спортсмен, если уметь читать, то речь у Антона не об этом, а о том, что сделал Ростовцев как чиновник от биатлона?
+15
-6
+9
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Koulmann
Глупо принижать вклад Губера в поп-популярность биатлона (сорри за каламбур). Пусть это вклад специфический, но он привлёк именно ту аудиторию, которой биатлон в компетентном и глубоком исполнении Курдюкова был скучен. А Губер устроил из него шоу для домохозяек, опустил на простой уровень, на каком сам Губер и находится. Шуты гороховые всегда нужны, особенно на современном телике

У Ростовцева другого плана вклад. Во-первых, он тренер. Во-вторых, он прекрасно работал в роли эксперта на телике и здесь, на спортсе.
Там где были высеры и набросы от Губера, тут же, параллельно, шёл и интересный и профессиональный анализ от Ростовцева.
Ребята работают на разные аудитории, забавно что Бабиков попал к домохозяйкам. :)
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S.P.F.C
Личная обида на Ростовцева? очень разочарован в Бабикове
+10
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Николай Глыбочко
Кто такой Ростовцев? Яркий хороший спортсмен, чемпион мира, хороший тренер, его вклад в биатлон реальный, гораздо больше чем вклад Антоши, ему ли это не знать. Какой вклад Губерниева? Я не знаю, какой он спортсмен тоже. Что касается биатлона, там Губа приносит больше вреда, чем пользы. Постоянное хамство, оскорбления заслуженных людей, невоспитанность. Как ему всё сходит с рук, кто его крышке на ТВ, непонятно. А в Антоне, видимо, говорит что то личное, но зачем он это выносит на публику, он тоже часто вляпывается в скандалы, а потом обижается, что его не ставят в состав сборной. Но теперь сборная ему не светит, вот и открыл опять рот, вместо того, чтобы заниматься своим делом.
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evgeniy
Ответ Ярик01
Тренер, спортсмен, если уметь читать, то речь у Антона не об этом, а о том, что сделал Ростовцев как чиновник от биатлона?
Почему только, как чиновник? Может тогда и губу, как гребца рассмотрим?
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Impeachman
как заманал этот ваш губерниев, всю ленту засрал
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evgeniy
Ответ Александр Митраков
Почему-то результаты синхронисток не приносят им популярности
Думаете с Губой, была бы популярность?
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Сергей Фетисов
Какая личность Губерниев?Биатлон и без него раскрутили.Результаты биатлонистов и сделали популярность.Как он комментировал гонки хоть звук выключай.Это его биатлон про пиарил.
+16
-11
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Ковид 07.10.52
Смешно...как можно сравнивать того, кто побеждал в спорте на мировых соревнованиях, с тем кто рассказывал о его победах...как мухи могут быть важнее котлет...
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Люблю Женьку
Тоха, ну не топи ты себя так! Неужели не раскусил до сих пор этого майонезного 🤡?
Прям разочаровал - "личность, которая интересна многим" 🤦‍♀️🤷‍♀️
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Люблю Женьку
Ответ S.P.F.C
Личная обида на Ростовцева? очень разочарован в Бабикове
Я тоже, даж не ожидала... 🤷‍♀️
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zho3716
При Губерниеве медалек в биатлоне поубавилось
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Кино Музыка
Руки прочь от Паши.
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DrDro
Ответ Koulmann
Глупо принижать вклад Губера в поп-популярность биатлона (сорри за каламбур). Пусть это вклад специфический, но он привлёк именно ту аудиторию, которой биатлон в компетентном и глубоком исполнении Курдюкова был скучен. А Губер устроил из него шоу для домохозяек, опустил на простой уровень, на каком сам Губер и находится. Шуты гороховые всегда нужны, особенно на современном телике У Ростовцева другого плана вклад. Во-первых, он тренер. Во-вторых, он прекрасно работал в роли эксперта на телике и здесь, на спортсе. Там где были высеры и набросы от Губера, тут же, параллельно, шёл и интересный и профессиональный анализ от Ростовцева. Ребята работают на разные аудитории, забавно что Бабиков попал к домохозяйкам. :)
Согласен полностью.
Заявляющие о никчемности и ничего не делании Губерниева очень сильно лукавят.
Я его впервые увидел на солт-лейк сити, если не изменяет память.
Очень яркий и харизматичный комментатор был. И биатлон у многих с его именем ассоцироваться стал.
Со временем превратился в склочную продажную бабку конечно, но его вклад в популяризацию биатлона отрицать глупо.
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Люблю Женьку
Ответ Владислав Никонов
Великий Пуаэре, Фишер и т.д. Ростовцев просто хороший в прошлом биатлонист, не более.
Так Бабиков сравнивает Ростовцева не с Пуаре, а с Гу. И для него этот 🤡 могучее и достойнее 🤦‍♀️
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Люблю Женьку
Ответ Александр Митраков
Почему-то результаты синхронисток не приносят им популярности
Так и синхронисток Гу комментирует. Вы разве с ним не смотрите?
+3
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JL JL
Антон, ну, зачем!?
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TesterCP
А
А
А
А
А
А
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Рус Киссенжер
Ответ Александр Митраков
Почему-то результаты синхронисток не приносят им популярности
потому что синхронное плавание не спорт,а искусство.балет в воде.
+1
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