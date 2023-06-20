Истомин – в блиц-интервью Бабикову: «Губерниев или Ростовцев? Губерниев»
Тренер российских биатлонистов Артем Истомин выбрал между Губерниевым и Ростовцевым.
Вопросы задавал Антон Бабиков.
– Месси или Роналду?
– Месси.
– Юрий Михайлович Каминский или Зигфрид Мазе?
– Юрий Михайлович Каминский.
– Серохвостов или Халили?
– Серохвостов.
– Трамп или Байден?
– Трамп.
– Носкова или Гербулова?
– Носкова.
– Губерниев или Ростовцев?
– Губерниев.
– Логинов или Бабиков?
– Да, – сказал Истомин.
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