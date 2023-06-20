Истомин – в блиц-интервью Бабикову: «Губерниев или Ростовцев? Губерниев»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Юрий Каминский Александр Логинов Антон Бабиков Наталья Гербулова Зигфрид Мазе Екатерина Носкова (Мошкова) Карим Халили Даниил Серохвостов Артем Истомин Дональд Трамп Джо Байден Биатлон

Тренер российских биатлонистов Артем Истомин выбрал между Губерниевым и Ростовцевым.

Вопросы задавал Антон Бабиков.

– Месси или Роналду?

– Месси.

– Юрий Михайлович Каминский или Зигфрид Мазе?

– Юрий Михайлович Каминский.

– Серохвостов или Халили?

Серохвостов.

Трамп или Байден?

– Трамп.

– Носкова или Гербулова?

– Носкова.

– Губерниев или Ростовцев?

– Губерниев.

– Логинов или Бабиков?

– Да, – сказал Истомин.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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