Дмитрий Губерниев: «У меня вопрос к ОКР и Минспорту. Вы долго будете терпеть биатлонный беспредел?»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России ОКР Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Виктор Майгуров Министерство спорта России Биатлон

Дмитрий Губерниев призвал ОКР и Минспорт прекратить «беспредел» в биатлоне.

Ранее комментатор сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России. Также он заявил, что Елизавета Каплина, Василий Томшин, Ксения Довгая, Алина Кудисова и Иван Колотов не попадают в команду.

– В связи с последними событиями заговорит ли кто-то из биатлонистов публично?

– До тех пор, пока люди будут молчать, из них не просто будут вить веревки – над ними будут издеваться и нарушать их права. Регламент СБР поменял в течение сезона, там совершенно очевидно люди молчат и по поводу фальшивых дипломов, решениях суда. Никто ничего не объясняет, это называется – ловить рыбу в мутной воде. Реакции олимпийского комитета, министерства спорта нет.

Самая большая проблема в том, что спортсмены молчат. Комитет спортсменов, который создали, он абсолютно ручной. Ситуация очень простая – спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я могу тему подсветить, но все реально молчат. Мне пишут биатлонисты с благодарностями за поддержку, но публично никто не высказывается, при этом правда на их стороне.

Есть категория очень больших спортивных руководителей, их приглашают на встречи, чтобы они объяснили обстановку изнутри. И даже туда спортсмены боятся идти. Понимаю, что мы, к сожалению, так воспитаны и раболепие у нас. Объяснить это очень просто. Когда спортсмены всю жизнь себе не принадлежат в нашей стране и за них все делают, инициатива у них отсутствует.

Сейчас неожиданным образом половина команды узнала, что их не поставили на ставку. То есть люди просто будут терять деньги. До тех пор, пока спортсмены будут молчать, все так и будет продолжаться.

У меня вопрос к Олимпийскому комитету и Министерству спорта. Вы долго будете терпеть вот этот биатлонный беспредел? Можно дипломы подделывать, игнорировать решение суда, выгонять спортсменов и приглашать нелегитимных людей на работу? Сейчас главный по отбору в сборную – вице‑президент по спортивным рюмкам, которого отовсюду выгнали, и он в Москве благодаря другу Майгурову нашел работу, – сказал Губерниев.

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32 комментария

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Олег Иванов
Россияне долго будут терпеть Губерниева?Госдуму?Газпром?Пропаганду?Путина?
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Утконос Никифорович
Вобще странно, что спортсмены узнают об этом уже во время сборов
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Листок яблони
Ответ brig_Mercury
Почему возмущается Губер, а спортсмены молчат? Если их все устраивает, ты чего шумишь?
Шумит, так как спортсмены стесняются.
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Павел Мельников
Губерниев вцепился в давнишний диплом Майгурова, когда в стране, например, есть Мединский, который посты гораздо важнее занимал, а серьезные проблемы имеет не в дипломе, а в "докторской диссертации" у всех на виду. Так его даже не лишили, и все это схавали.
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Листок яблони
Ответ maripous
Пока спортсмены будут молчать , никто вмешиваться не будет. Спортсмены- члены сборной- не маленькие дети. Если их лично в чём то ущемляют, тем более лишают зарплаты и работы, значит пусть открывают рты, говорят, пишут в инстанции, обращаются с жалобами, если уверены, что их права нарушены и с ними поступили незаконно. А молчание- это знак согласия. Если молчат, значит ещё не припёрло, или знают, что действительно не имеют прав на эти места, деньги и т.д. и т. п.
Какой смысл от немолчания, если оно не изменит положения ?
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Листок яблони
Скажут, что не выполнили норматив на денежное обеспечение, да и дело с концом.
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Александр Рыбаков
хочешь сделать хорошо? делай сам. достали пистаболы. димон, хва языком облака гонять, сделай, покажи примером, тыж спец. пролей капли воды на жаждущюю благодатную почву
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psycho
доколе
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Мыкола
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brig_Mercury
Почему возмущается Губер, а спортсмены молчат? Если их все устраивает, ты чего шумишь?
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Чиф
ой, губа не скули ....
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Viks
Профессиональное мафиозное сообщество решило, что у Майгурова всё ништяк - присоединится ли минспорта?
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HRYNDEL
Ну мы же терпим твой губастый беспредел!!!
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Татьяна Бурова
Я призываю это "профессиональное сообщество" отчитаться по критериям , написанным в конце марта по отбору на ЦСП. Почему спортсмены не в курсе критериев на начало сезона? Почему нарушаются критерии, даже составленные в конце марта?
Какая мотивация будет для регионов, если нет чёткого понимания попадания спортсменов в сборную?
При резко сменившемся курсе отбора, многие спортсмены остались за бортом.
Не имея ближайшей перспективы МС и даже ОИ, такие действия в биатлоне неприемлемы, подрывающие доверие и
способствующие дальнейшему развалу биатлона.( уходят спортсмены, а некоторые региональные команды числятся только на бумаге).
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Регион-36
Всем все равно и не до биатлона, да еще когда только первенство водокачки осталось, кто там на ставке, кто нет )
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Ирина Белякова
Гу позволяет себе к ОКР и Минспорта на всеобщее обозрение обращаться ненормативной лексикой, сквернословить. (.... по спортивным рюмкам).
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maripous
Ответ Листок яблони
Какой смысл от немолчания, если оно не изменит положения ?
Под лежачий камень вода не течёт. Никто ничего не будет делать для взрослых девок и мужиков, если сами они сидят на ..опе ровно. Значит всё устраивает.
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Olga.t
Ответ Листок яблони
Шумит, так как спортсмены стесняются.
Боятся, так точнее.
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hrehyznik
Ответ Листок яблони
Шумит, так как спортсмены стесняются.
Так в России и люди стесняются, что тут про спортсменов:)
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Olga.t
Ответ Павел Мельников
Губерниев вцепился в давнишний диплом Майгурова, когда в стране, например, есть Мединский, который посты гораздо важнее занимал, а серьезные проблемы имеет не в дипломе, а в "докторской диссертации" у всех на виду. Так его даже не лишили, и все это схавали.
А по поводу диплома Мединского тоже Губерниев должен шуметь?
в своё время по этому делу выступил "Диссернет", и теперь эта организация признана иноагентом, а Мединский на хорошем посту.
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