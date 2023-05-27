Дмитрий Губерниев: «У меня вопрос к ОКР и Минспорту. Вы долго будете терпеть биатлонный беспредел?»

Дмитрий Губерниев призвал ОКР и Минспорт прекратить «беспредел» в биатлоне.

Ранее комментатор сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России. Также он заявил, что Елизавета Каплина, Василий Томшин, Ксения Довгая, Алина Кудисова и Иван Колотов не попадают в команду.

– В связи с последними событиями заговорит ли кто-то из биатлонистов публично?

– До тех пор, пока люди будут молчать, из них не просто будут вить веревки – над ними будут издеваться и нарушать их права. Регламент СБР поменял в течение сезона, там совершенно очевидно люди молчат и по поводу фальшивых дипломов, решениях суда. Никто ничего не объясняет, это называется – ловить рыбу в мутной воде. Реакции олимпийского комитета, министерства спорта нет.

Самая большая проблема в том, что спортсмены молчат. Комитет спортсменов, который создали, он абсолютно ручной. Ситуация очень простая – спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я могу тему подсветить, но все реально молчат. Мне пишут биатлонисты с благодарностями за поддержку, но публично никто не высказывается, при этом правда на их стороне.

Есть категория очень больших спортивных руководителей, их приглашают на встречи, чтобы они объяснили обстановку изнутри. И даже туда спортсмены боятся идти. Понимаю, что мы, к сожалению, так воспитаны и раболепие у нас. Объяснить это очень просто. Когда спортсмены всю жизнь себе не принадлежат в нашей стране и за них все делают, инициатива у них отсутствует.

Сейчас неожиданным образом половина команды узнала, что их не поставили на ставку. То есть люди просто будут терять деньги. До тех пор, пока спортсмены будут молчать, все так и будет продолжаться.

У меня вопрос к Олимпийскому комитету и спорта. Вы долго будете терпеть вот этот биатлонный беспредел? Можно дипломы подделывать, игнорировать решение суда, выгонять спортсменов и приглашать нелегитимных людей на работу? Сейчас главный по отбору в сборную – вице‑президент по спортивным рюмкам, которого отовсюду выгнали, и он в Москве благодаря другу нашел работу, – сказал .