Жаклен о фестивале Фуркада: «В первую очередь я еду сюда посмотреть на свое ментальное состояние. В прошлом сезоне не все было в порядке»

Биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о своих задачах на соревнованиях в Анси.

Сегодня Жаклен пробежит масс-старт на фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival.

«В первую очередь я еду сюда не для того, чтобы оценить свою физическую форму или стрельбу, так как знаю, что вся летняя подготовка прошла хорошо, а для того, чтобы посмотреть на свое ментальное состояние. В частности, как мне удастся справиться на публике.

В прошлом сезоне не все было в порядке (Жаклен досрочно завершил выступления, объяснив это выгоранием – Sports.ru). И в этом плане у меня больше всего недостатков. Так что сейчас будет возможность посмотреть, на каком этапе восстановления я нахожусь», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону.

Также Жаклен высоко оценил работу с новым тренером по стрельбе в сборной Франции Жан-Пьером Ама.

«Он тренировал меня, когда я еще был в юниорах. Быстрая стрельба у меня уже в ДНК, и во многом я обязан этим ему (Ама). Уже на тот момент я отличался стремительным, быстрым первым выстрелом, а он одним из первых заметил это. Он мне очень помог», – добавил Жаклен.