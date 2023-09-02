Мартен Фуркад о своем фестивале в Анси: «В сложных и ответственных проектах я реализую себя. Не привык к рутине – предпочитаю вызовы»
Мартен Фуркад рассказал, что мотивирует его проводить собственный фестиваль.
С 1 по 3 сентября во французском Анси проходит Nordic Festival, в рамках которого сегодня пройдут гонки по летнему биатлону и лыжероллерам.
«Считаю, что в этих сложных и очень ответственных проектах я реализую себя. Я не привык к рутине – предпочитаю вызовы.
Это всегда масштабный праздник, настоящий всплеск энергии и он вызывает улыбки у участников, спортсменов, зрителей, детей. Это и вдохновляет нас проводить его.
Масштабная подготовка занимает несколько месяцев и требует значительного бюджета, который не так-то просто собрать. Но этот фестиваль объединяет и делает заметнее биатлон и лыжные гонки – те дисциплины, в которых я воспитывался», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону.
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