Мартен Фуркад о своем фестивале в Анси: «В сложных и ответственных проектах я реализую себя. Не привык к рутине – предпочитаю вызовы»

Теги сборная Франции летний биатлон Мартен Фуркад лыжероллеры Nordic Festival Биатлон

Мартен Фуркад рассказал, что мотивирует его проводить собственный фестиваль.

С 1 по 3 сентября во французском Анси проходит Nordic Festival, в рамках которого сегодня пройдут гонки по летнему биатлону и лыжероллерам.

«Считаю, что в этих сложных и очень ответственных проектах я реализую себя. Я не привык к рутине – предпочитаю вызовы.

Это всегда масштабный праздник, настоящий всплеск энергии и он вызывает улыбки у участников, спортсменов, зрителей, детей. Это и вдохновляет нас проводить его.

Масштабная подготовка занимает несколько месяцев и требует значительного бюджета, который не так-то просто собрать. Но этот фестиваль объединяет и делает заметнее биатлон и лыжные гонки – те дисциплины, в которых я воспитывался», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону.

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