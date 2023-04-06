Жаклен о досрочном завершении сезона: «Если бы не перерыв, то думаю, что в следующем году я бы попрощался с биатлоном»

Эмильен Жаклен объяснил, почему думал о завершении карьеры в биатлоне

В феврале Жаклен досрочно завершил сезон, объяснив это усталостью.

«Если бы не перерыв, то думаю, что в следующем году я бы попрощался с биатлоном, так как больше не видел себя в нем. Это как виниловая пластинка, на которой я закончил со стороной А и теперь делаю перерыв, прежде чем перевернуть ее и воспроизвести сторону Б. Мне нужно было принять это.

Перед последними гонками я был предельно сконцентрирован. Но, как только гонка начиналась, я чувствовал, что «свет выключался». Мне просто не хватало ментальной энергии. У меня уже не было интенсивности, необходимой на высоком уровне, особенно в стрельбе. Было выгорание.

Это не признание поражения, а скорее попытка сказать себе: я больше не могу бороться за победу на Кубке мира. Мог бы продлить и завершить сезон 15-м, почему бы и нет. Но воспринимаю свой спорт прежде всего как средство самовыражения, а не как просто выступление. Таков я, и в свои 27 лет мне стоит себя принять», – сказал четырехкратный чемпион мира из Франции.