Виктория Сливко: «Выиграем ли мы с Гараничевым сингл-микст в 26-м году? Если Женя будет бегать, то да»

Виктория Сливко ответила на вопросы Антона Бабикова о спорте.

– Кого ты видишь лидером сборной России у женщин через пять лет?

– Точно не я. Думаю, это будет какая-нибудь юниорка, потому что наше поколение уже завяжет через пять лет.

– Следишь ли за другими видами спорта?

– Да. За лыжными гонками.

– С кем из легенд биатлона хотела бы посостязаться на трассе сейчас?

– С Оберг. Кудряшка которая.

– Ты с ней и так состязалась. А из тех, с кем не удалось побегать?

– Я с Логиновым не бегала.

– Что лучше: 30 км за два часа или 40 км за три часа?

– 30 за два. Это легко.

– Суперблиц. Падин или Кугаевский?

– Падин. Максим Владимирович, прости. Надеюсь, моя жизнь не станет хуже в Тюмени.

– Твой любимый лактат?

– Восьмерочка.

– Занин или Левко?

– Левко. Потому что почти как Сливко.

– Опытные тренера или хорошие тренеры?

– Хорошие тренеры.

– Выиграете ли вы с Гараничевым сингл-микст в 26-м году?

– Если Женя будет бегать, то да.

– Ты сомневаешься в этом?

– Что-то он угрожает, что уйдет, – сказала Сливко.