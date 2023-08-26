Виктория Сливко: «Выиграем ли мы с Гараничевым сингл-микст в 26-м году? Если Женя будет бегать, то да»
Виктория Сливко ответила на вопросы Антона Бабикова о спорте.
– Кого ты видишь лидером сборной России у женщин через пять лет?
– Точно не я. Думаю, это будет какая-нибудь юниорка, потому что наше поколение уже завяжет через пять лет.
– Следишь ли за другими видами спорта?
– Да. За лыжными гонками.
– С кем из легенд биатлона хотела бы посостязаться на трассе сейчас?
– С Оберг. Кудряшка которая.
– Ты с ней и так состязалась. А из тех, с кем не удалось побегать?
– Я с Логиновым не бегала.
– Что лучше: 30 км за два часа или 40 км за три часа?
– 30 за два. Это легко.
– Суперблиц. Падин или Кугаевский?
– Падин. Максим Владимирович, прости. Надеюсь, моя жизнь не станет хуже в Тюмени.
– Твой любимый лактат?
– Восьмерочка.
– Занин или Левко?
– Левко. Потому что почти как Сливко.
– Опытные тренера или хорошие тренеры?
– Хорошие тренеры.
– Выиграете ли вы с Гараничевым сингл-микст в 26-м году?
– Если Женя будет бегать, то да.
– Ты сомневаешься в этом?
– Что-то он угрожает, что уйдет, – сказала Сливко.
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