Максим Кугаевский: «Сливко – эмоционально позитивная спортсменка, никогда не унывает. Даже после поражений говорит: «Ничего страшного, буду еще лучше! Выиграю все равно я»
Тренер Максим Кугаевский рассказал о позитивном характере Виктории Сливко.
Биатлонистка тренируется в составе сборной Тюменской области. Кугаевский – главный тренер команды.
– У нас усиление в женской группе, и в мужской – пополнение. Пришло шесть юниоров. Интересные перспективы на будущее. В июне к нам должен присоединиться Александр Логинов. Евгений Гараничев уже с нами. Важно, что остались Андрей Вьюхин, Вячеслав Малеев, Игорь Шетько и Вадим Истамгулов. Это костяк основной команды.
Что касается девушек, то состав удалось укрепить за счет прихода Ульяны Нигматуллиной и Анны Грухвиной. Плюс сохранили Ксению Шнейдер.
– Какую роль в команде играет Евгений Гараничев?
– Свою. Не забывайте, что он лучший из тех, кто готовился территориально. Занял 14-е место в рейтинге СБР. При этом пропустил начало чемпионата России в Ижевске, а также Кубок России в Тюмени. Несмотря на это, поднялся на высокий уровень. Пока мы не видим ему замены.
– Как сказывается на атмосфере в коллективе присутствие Виктории Сливко?
– Она всегда положительно влияет на девочек. Если в команде есть лидер российского рейтинга, то это только в плюс.
Она эмоционально позитивная спортсменка. Никогда не унывает. Даже после поражений говорит: «Ничего страшного, буду еще лучше! Выиграю все равно я». У нее есть абсолютная уверенность, которая передается другим тюменкам, – сказал Кугаевский.
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