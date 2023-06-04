Максим Кугаевский: «Сливко – эмоционально позитивная спортсменка, никогда не унывает. Даже после поражений говорит: «Ничего страшного, буду еще лучше! Выиграю все равно я»

Тренер Максим Кугаевский рассказал о позитивном характере Виктории Сливко.

Биатлонистка тренируется в составе сборной Тюменской области. Кугаевский – главный тренер команды.

– У нас усиление в женской группе, и в мужской – пополнение. Пришло шесть юниоров. Интересные перспективы на будущее. В июне к нам должен присоединиться . Евгений Гараничев уже с нами. Важно, что остались , , Игорь Шетько и Вадим Истамгулов. Это костяк основной команды.

Что касается девушек, то состав удалось укрепить за счет прихода и . Плюс сохранили Ксению Шнейдер.

– Какую роль в команде играет Евгений Гараничев?

– Свою. Не забывайте, что он лучший из тех, кто готовился территориально. Занял 14-е место в рейтинге СБР. При этом пропустил начало чемпионата России в Ижевске, а также Кубок России в Тюмени. Несмотря на это, поднялся на высокий уровень. Пока мы не видим ему замены.

– Как сказывается на атмосфере в коллективе присутствие Виктории Сливко?

– Она всегда положительно влияет на девочек. Если в команде есть лидер российского рейтинга, то это только в плюс.

Она эмоционально позитивная спортсменка. Никогда не унывает. Даже после поражений говорит: «Ничего страшного, буду еще лучше! Выиграю все равно я». У нее есть абсолютная уверенность, которая передается другим тюменкам, – сказал Кугаевский.