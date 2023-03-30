Сливко о промахах Гараничева: «Не ожидала такого. Мне кажется, каждый за сердце схватился»

Виктория Сливко назвала неожиданной стрельбу Евгения Гараничева на чемпионате России.

Сегодня дуэт выиграл сингл-микст в Ханты-Мансийске. Сливко и Гараничев выступают за сборную Тюменской области.

– Нас судья не пускал (на финиш), это была какая-то борьба. Мы с Катей Юрловой его тащим, говорим: нам встречать. Он говорит: нет, идите, обходите. А куда обходить? Другого входа нет. В общем, очень интересный дяденька.

– Последняя стойка Гараничева – где смотрела?

– Стояла на передаче. Была уверена в Жене. Не ожидала такого (Гараничев четырежды не попал в последнюю мишень и зашел на штрафной круг – Sports.ru). Мне кажется, каждый за сердце схватился. Когда стрелял обойму, попал рядышком, потом чуть выше, потому вообще непонятно куда. Я не знаю, наверное, пошло восстановление.

Я его понимаю – восстановление пошло, тебя начинает трясти. Я сама испытала такие эмоции на первой стойке. Немножко погналась, видела рядом, просто не доводила выстрелы – два промахнулась.

Подумала: ничего страшного, еще есть три. Но аккуратничала с дополнительными, потому что понимала, что если остается последний топ, это будет очень сложно психологически.

Я очень хорошо изучила стартовый протокол, поэтому считала, что только 4 команды будут бороться. Собственно, мы и остались здесь 4 команды. Старалась идти своим ходом и на рубеже отработать.

Довольна, что с последней стойкой я очень хорошо справилась, – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

❄️ Чемпионат России. Сливко и Гараничев выиграли сингл-микст, Юрлова и Цветков – 2-е, Буртасова и Серохвостов – 3-и