Екатерина Юрлова: «Первое место нам сглазила Вика Сливко. Она сказала: давай как в прошлом году, только местами поменяемся»
Екатерина Юрлова пошутила, что ее сглазили перед сингл-микстом на чемпионате России по биатлону.
Юрлова и Максим Цветков заняли второе место, победили Виктория Сливко и Евгений Гараничев.
«Первое место сегодня нам сглазила Вика Сливко. Мы были на пристрелке, она сказала: давай как в прошлом году, мы все отстреляем хорошо, только местами поменяемся. На самом деле я их поздравляю, они большие молодцы.
Я очень рада второму месту, очень рада атмосфере, болельщикам, погоде. Спасибо за огромный спортивный праздник.
Я ждала весь год эту дисциплину, поэтому не могла уехать отсюда без медали», – сказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».
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