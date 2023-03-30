Екатерина Юрлова: «Первое место нам сглазила Вика Сливко. Она сказала: давай как в прошлом году, только местами поменяемся»

Екатерина Юрлова пошутила, что ее сглазили перед сингл-микстом на чемпионате России по биатлону.

Юрлова и заняли второе место, победили и .

«Первое место сегодня нам сглазила Вика Сливко. Мы были на пристрелке, она сказала: давай как в прошлом году, мы все отстреляем хорошо, только местами поменяемся. На самом деле я их поздравляю, они большие молодцы.

Я очень рада второму месту, очень рада атмосфере, болельщикам, погоде. Спасибо за огромный спортивный праздник.

Я ждала весь год эту дисциплину, поэтому не могла уехать отсюда без медали», – сказала Юрлова в эфире « ».