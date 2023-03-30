Екатерина Юрлова: «Первое место нам сглазила Вика Сливко. Она сказала: давай как в прошлом году, только местами поменяемся»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Екатерина Юрлова-Перхт Евгений Гараничев Максим Цветков Виктория Сливко Биатлон

Екатерина Юрлова пошутила, что ее сглазили перед сингл-микстом на чемпионате России по биатлону.

Юрлова и Максим Цветков заняли второе место, победили Виктория Сливко и Евгений Гараничев.

«Первое место сегодня нам сглазила Вика Сливко. Мы были на пристрелке, она сказала: давай как в прошлом году, мы все отстреляем хорошо, только местами поменяемся. На самом деле я их поздравляю, они большие молодцы.

Я очень рада второму месту, очень рада атмосфере, болельщикам, погоде. Спасибо за огромный спортивный праздник.

Я ждала весь год эту дисциплину, поэтому не могла уехать отсюда без медали», – сказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».

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