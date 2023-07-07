Вирер будет тренироваться с мужской командой Италии на сборе в Бессане

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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер будет тренироваться с мужской командой на сборе во французском Бессане, который пройдет с 8 по 20 июля.

Об этом сообщила Федерация зимних видов спорта Италии (FISI).

Вместе с Вирер на сбор приедут Томмазо Джакомель, Дидье Бьона, Патрик Браунхофер, Элиа Цени, Даниэле Фаунер, Микеле Молинари и Давид Цингерле.

Вирер – четырехкратная чемпионка мира. В сезоне-2022/23 она стала второй в общем зачете Кубка мира и взяла золото в эстафете на ЧМ в Оберхофе.

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