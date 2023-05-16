Вирер, Виттоцци и Джакомель вошли в состав сборной Италии на подготовку к сезону-2023/24, Хофер – в группе «Милан-2026»

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Объявлен состав сборной Италии по биатлону на подготовку к сезону-2023/24.

Сборная Италии

Основная команда

Мужчины

Томмазо Джакомель

Женщины

Лиза Виттоцци

Доротея Вирер

Группа «Милан-Кортина-2026»

Мужчины

Дидье Бьона

Патрик Браунхофер

Лукас Хофер

Даниэле Каппеллари

Седрик Кристилль

Даниэеле Фаунер

Якопо Леонезио

Элиа Цени

Давид Цингерле

Женщины

Ханна Аухенталлер

Микела Каррара

Самуэла Комола

Ребекка Пасслер

Сара Скаттоло

Беатриче Трабукки

Мартина Трабукки

Линда Цингерле

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