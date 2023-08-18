Ольга Зайцева: «Без флага и гимна на Олимпиаду ехать нельзя. В чем нас сейчас обвиняют? У нас нет нарушений»

Ольга Зайцева выступила против участия россиян в ОИ в нейтральном статусе.

– На каких условиях нам следует ехать на Игры? Флаг, гимн?

– Считаю, что без флага и гимна не надо ехать. После Сочи‑2014 нас обвиняли в допинге, наши поехали под нейтральным статусом на следующие Игры. А сейчас нас в чем обвиняют? У нас нет нарушений. Тогда еще по допингу что‑то можно было понять, а что сейчас? Ехать без флага и гимна нельзя.

Могут сказать, что я уже выступала на ОИ, а кому‑то выпадает только сейчас шанс поехать впервые. Но сейчас к нам все в мире повернулись спиной. После Сочи к нам постоянно поворачивались спиной больше и больше. И мы не должны больше идти у них на поводу, соглашаться на их условия. Пусть соревнуются без нас.

Нам надо делать старты свои, и это делается. Мы зовем все страны участвовать. Кто хочет, тот приезжает. У наших спортсменов есть возможность соревнований. Они получают те же бонусы, что получали и мы за международные старты.

Участвуют те же спортсмены, кто не попадал в сборную, со сборниками. Развивается наша материальная база. Это плюс для нашего спорта. Надо видеть эти плюсы. Спортсменам не стоит переживать, что они не едут на ОИ. Да, без мировых звезд наши будут соревноваться. Но и наши спортсмены — тоже мировые звезды.

– Кто должен решать такие вопросы?

– Мы относимся к федерации. Спортсмены – работники, которые бегают по трассе, должны хорошо выполнять свою работу. Руководство должно быть с нами, нас не обижать. Должно быть принято коллективное решение, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.