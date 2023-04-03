Зайцева о нейтральном статусе: «Этим предложением МОК уничтожает сущность человека, мы должны упасть перед ними на колени. Считаю, что это того не стоит»

Ольга Зайцева выступила резко против участия россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону считает, что российские спортсмены должны выступать только под флагом своей страны.

«Мое мнение было и остается прежним, когда еще какие-то рекомендации до этого МОК давал, – я однозначно не согласна с такой постановкой предложения, что для поездки на Олимпиаду мы должны подписать какие-то бумажки.

Ехать мы категорически не должны, а наше руководство должно принять решение. Спортсмены будут его исполнять.

Это решение неприемлемое, жестокое, ущемляет все права человека. Я даже слов не могу найти, какие МОК нам дал рекомендации. Мы не люди для них.

Мы должны игнорировать эти рекомендации и сказать свое решение, что нет «никаких нейтральных флагов, бумажек подписывать, только российский флаг, только спортсмены России». <...>

Я думаю, что это неинтересно – завоевывать медали в нейтральном статусе. Этим предложением они уничтожают сущность человека.

Мы должны упасть перед ними на колени, как говорят простые люди, подписаться, расписаться, можно поехать на Олимпиаду. Я считаю, что это того не стоит.

Думаю, у кого спортивная молодость закончилась, они уже немного заработали себе, если для них это в приоритете стоит. А те, кто молодые сейчас, начинают набирать свою спортивную форму, у них все впереди, заработают.

Спорт – не сиюминутный результат. Спорт – когда ты поучаствовал не в одной Олимпиаде, а в двух-трех. Ну, пропустили там раз Олимпиаду, у тебя впереди еще несколько. Я не считаю, что это смертельно.

Сейчас наше государство дает спортсменам все. У нас весь сезон был в стартах, пропусков не было, призы денежные очень хорошие. У спортсменов сейчас есть все возможности, чтобы улучшить свое материальное положение», – сказала .

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