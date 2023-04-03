Зайцева о нейтральном статусе: «Этим предложением МОК уничтожает сущность человека, мы должны упасть перед ними на колени. Считаю, что это того не стоит»

Теги Ольга Зайцева МОК Париж-2024 Политика Биатлон

Ольга Зайцева выступила резко против участия россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону считает, что российские спортсмены должны выступать только под флагом своей страны.

«Мое мнение было и остается прежним, когда еще какие-то рекомендации до этого МОК давал, – я однозначно не согласна с такой постановкой предложения, что для поездки на Олимпиаду мы должны подписать какие-то бумажки.

Ехать мы категорически не должны, а наше руководство должно принять решение. Спортсмены будут его исполнять.

Это решение неприемлемое, жестокое, ущемляет все права человека. Я даже слов не могу найти, какие МОК нам дал рекомендации. Мы не люди для них.

Мы должны игнорировать эти рекомендации и сказать свое решение, что нет «никаких нейтральных флагов, бумажек подписывать, только российский флаг, только спортсмены России». <...>

Я думаю, что это неинтересно – завоевывать медали в нейтральном статусе. Этим предложением они уничтожают сущность человека.

Мы должны упасть перед ними на колени, как говорят простые люди, подписаться, расписаться, можно поехать на Олимпиаду. Я считаю, что это того не стоит.

Думаю, у кого спортивная молодость закончилась, они уже немного заработали себе, если для них это в приоритете стоит. А те, кто молодые сейчас, начинают набирать свою спортивную форму, у них все впереди, заработают.

Спорт – не сиюминутный результат. Спорт – когда ты поучаствовал не в одной Олимпиаде, а в двух-трех. Ну, пропустили там раз Олимпиаду, у тебя впереди еще несколько. Я не считаю, что это смертельно.

Сейчас наше государство дает спортсменам все. У нас весь сезон был в стартах, пропусков не было, призы денежные очень хорошие. У спортсменов сейчас есть все возможности, чтобы улучшить свое материальное положение», – сказала Зайцева

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11 комментариев

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Ivan Balashov
Моя сущность - не в куске материи и песне, которую за меня выбрали какие-то чиновники.

Надеюсь, что и среди спортсменов найдутся те, для кого пустые логотипы не будут превыше карьеры и дела всей жизни.
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Darshan
Судя по описанию можно подумать что она про Освенцем. А она про отстранение от международных соревнований. Раневская правильно про такой пафос говорила - за хвостом фазана скрывается обычная куриная ж....)
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Viks
"Ехать мы категорически не должны, а наше руководство должно принять решение." --- А если оно не хочет?
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Evgeny Valyaev
Сама карьеру закончила. Конечно, ей плевать, попадут российские спортсмены на международные соревнования или нет. Можно популизмом заняться.
А чего она вообще вылезла? У неё ж муж иностранец был, она не в России жила. Вернулась и пробивает себе депутатское кресло? За Степановой пусть занимает.
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maripous
Молодец, Ольга!
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Iuasamotu
О как, сущность человека - это флаг и гимн. Зайка, а как же честность перед соперниками и партнёрами по команде, у которых ты украла заслуженные медали?
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тоторо
почему берут интервью у допингистки?
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Погладь быка
Зайцева о нейтральном статусе: "Лучше съесть пуд соли, чем предать главного по рюмочкам!"
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Izokot
Про несколько Олимпиад прям очень мимо. Но это же всё равно, когда ты на свои съездила, правда?
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Under
Господи, что за бред лютый, даже сама себе противоречит.
Если всего две-три Олимпиады, и одну пропускаешь, то остаётся не несколько, а одна, максимум две.
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Глеб Саратов
почему все эти... винтики системы так упорно видят того, чего на самом деле нет?
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