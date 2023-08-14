Швейцария хочет провести зимние Олимпийские игры в 2030, 2034 или 2038 году
Швейцария хочет провести зимние Олимпийские игры в 2030, 2034 или 2038 году.
Об этом сообщила пресс-служба НОК Швейцарии.
Швейцария планирует отойти от концепта проведения Олимпиады в одном городе и провести Игры в разных городах страны.
Рассмотрение условий проведения должно быть завершено к ноябрю 2023 года. Также будет проведен опрос населения и представлен отчет об отношении швейцарцев к новой концепции.
Швейцария принимала зимние Игры в 1928 и 1948 годах – тогда соревнования прошли в Санкт-Морице.
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