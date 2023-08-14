Швейцария хочет провести зимние Олимпийские игры в 2030, 2034 или 2038 году

Теги Олимпиада-2030 Олимпиада-2034 Олимпиада-2038 Биатлон

Швейцария хочет провести зимние Олимпийские игры в 2030, 2034 или 2038 году.

Об этом сообщила пресс-служба НОК Швейцарии.

Швейцария планирует отойти от концепта проведения Олимпиады в одном городе и провести Игры в разных городах страны.

Рассмотрение условий проведения должно быть завершено к ноябрю 2023 года. Также будет проведен опрос населения и представлен отчет об отношении швейцарцев к новой концепции.

Швейцария принимала зимние Игры в 1928 и 1948 годах – тогда соревнования прошли в Санкт-Морице.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянском Милане. 

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Ну, а чего мелочиться! Пусть Швейцария проводит Зимние Олимпийские Игры в 2030, в 2034 и в 2038 годах! Страна богатая, так что понянет сразу три Олимпиады.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Платонова
Ответ Георгий Большаков
К 2030 году точно освободим Украину
Боюсь, к 2030 году от неё мало что останется...
Растащит Европа,... на клочки....
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Платонова
Россия тоже хочет, но не может....пока....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Платонова
Ответ Anneta28
Кто хочет?
Если вы не хотите, ваше право. А так, было бы не плохо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Анастасия Платонова
Если вы не хотите, ваше право. А так, было бы не плохо.
Не плохо для кого? Для 29 миллионов российских граждан, живущих за чертой бедности?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Платонова
Ответ Anneta28
Не плохо для кого? Для 29 миллионов российских граждан, живущих за чертой бедности?
Для страны не плохо. Можно подумать, что если Олимпиаду не проводить, благосостояние граждан улучшится...
К тому же, цифра, явно преувеличена....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий