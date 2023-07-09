Бывший вице-президент НОК Новой Зеландии предложил изучить возможность проведения зимней Олимпиады в стране

Теги Олимпиада-2034 Олимпиада-2038 Биатлон

В Новой Зеландии обсуждают возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр.

Бывший вице-президент новозеландского Национального олимпийского комитета (НОК) Брюс Ульрих призвал провести технико-экономическую экспертизу в отношении совместной заявки городов Крайстчерч и Куинстаун на 2034 или 2038 год.

Ульрих отметил, что страна уже проводила международные соревнования по зимним видам спорта, в том числе по фигурному катанию, горным лыжам, фристайлу, бобслею и другим. В конце 90-х чиновник уже предлагал идею о заявке на зимние Игры, но тогда правительство отказалось предоставить значительную финансовую поддержку.

При этом действующее руководство НОК Новой Зеландии скептически оценивает шансы провести соревнования. 

«Это сложное и ответственное мероприятие, требующее тщательного изучения.

К сожалению, мы понимаем, что в настоящее время провести зимние Олимпийские игры в Новой Зеландии невозможно, поскольку у нас нет необходимых ресурсов, объектов и инфраструктуры», – заявил один из представителей НОК страны.

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