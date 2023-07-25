Правительство Франции поддержало заявку на проведение Олимпиады-2030 в Альпах

Теги МОК Олимпиада-2030 ТАСС Биатлон

Власти Франции поддержали выдвижение заявки на проведение зимней Олимпиады-2030 в Альпах.

Об этом заявила министр спорта страны Франции Амели Удеа-Кастера. 

Ранее с предложением о проведении Игр-20230 выступили главы регионов Овернь – Рона-Альпы (Лоран Вокьез) и Прованс – Альпы – Лазурный берег (Рено Мюзелье). 

«Французское правительство поддерживает эту заявку, но при этом четко осознает, что ее инициаторами являются прежде всего два региона и спортивное движение.

Они знают, что могут рассчитывать на нашу помощь в подготовке заявки, которая затем будет рассмотрена комиссией МОК по городам-организаторам в период до декабря 2023 года», – заявила Удеа-Кастера. 

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