Правительство Франции поддержало заявку на проведение Олимпиады-2030 в Альпах

Власти Франции поддержали выдвижение заявки на проведение зимней Олимпиады-2030 в Альпах.

Об этом заявила министр спорта страны Франции Амели Удеа-Кастера.

Ранее с предложением о проведении Игр-20230 выступили главы регионов Овернь – Рона-Альпы (Лоран Вокьез) и Прованс – Альпы – Лазурный берег (Рено Мюзелье).

«Французское правительство поддерживает эту заявку, но при этом четко осознает, что ее инициаторами являются прежде всего два региона и спортивное движение.

Они знают, что могут рассчитывать на нашу помощь в подготовке заявки, которая затем будет рассмотрена комиссией по городам-организаторам в период до декабря 2023 года», – заявила Удеа-Кастера.

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