Мартен Фуркад о заявке Франции на Олимпиаду-2030: «Это отличный проект, у нас есть инфраструктура и средства для его реализации»

Теги Мартен Фуркад Париж-2024 НОК Франции Олимпиада-2030 Биатлон

Мартен Фуркад поддержал заявку Франции на зимние Олимпийские игры-2030.

Ранее власти страны одобрили инициативу двух альпийских регионов (Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег) на проведение соревнований.

«Это отличный проект, у нас есть инфраструктура и средства для его реализации. А также опыт, полученный от Олимпиады-2024 в Париже и крупных спортивных мероприятий, которые уже были организованы во Франции недавно или еще будут организованы в ближайшие недели», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону.

При этом Фуркад отметил, что пока не думает о своем участии в продвижении заявки.

«Конечно, я вовлечен в проект – с момента первых переговоров между главами двух регионов и олимпийским и паралимпийским комитетами.

Но сегодня я целиком сосредоточен на своей роли в Париже-2024», – добавил Фуркад, который возглавляет комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

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