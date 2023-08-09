Тихонов о призыве Украины отменить рукопожатия на турнирах с россиянами: «Безмозглые, бестолковые люди, которые скоро закончатся»
Александр Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за призыва отменить рукопожатия.
Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают и украинские, и российские или белорусские спортсмены.
«Что еще можно от них ожидать... Как можно делать такие бестолковые предложения?! Мы тысячелетиями здоровались, поздравляли друг друга, все национальности. А теперь вот такой дискомфорт всем устроили.
Безмозглые, бестолковые люди, которые скоро закончатся. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили, перезванивались, призывали только к миру и дружбе. А что теперь?!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Проблема современной войны между Россией и Украиной в этих самых Тихоновых, которые орут что кто-то там кого-то должен закончить потому что ВОВ. И расхлебывать это все нужно будет нескольким поколениям людей в России и Украине после этого самого мерзкого Тихонова.
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Сразу видно, братский народ
Для этого и не нужно особо смелости. Куда больше смелости нужно чтобы ответить на вопрос, за что погибло столько граждан РФ? Стоили ли руины Бахмута, Северодонецка или Мариуполя жизни российских солдат и гражданского населения Донбасса.