Тихонов о призыве Украины отменить рукопожатия на турнирах с россиянами: «Безмозглые, бестолковые люди, которые скоро закончатся»

Теги Александр Тихонов Политика Биатлон

Александр Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за призыва отменить рукопожатия.

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают и украинские, и российские или белорусские спортсмены.

«Что еще можно от них ожидать... Как можно делать такие бестолковые предложения?! Мы тысячелетиями здоровались, поздравляли друг друга, все национальности. А теперь вот такой дискомфорт всем устроили.

Безмозглые, бестолковые люди, которые скоро закончатся. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили, перезванивались, призывали только к миру и дружбе. А что теперь?!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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51 комментарий

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Ебздрогыч
Очень доброе, миролюбивое высказывание. В духе дружбы и поддержки!
+58
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VMX1389
Ну такими выражениями господин Тихонов только примирением занимается, прям учится у нашего ястреба Дим Анатольевича
+27
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Jhon Jhon
Последнее высказывание на геноцид похоже...
+27
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+21
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Cruel Snake
Гуманизм в данном тексте просто зашкаливает
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Игореха Веселов
Мнение старого бестолкового деда-уголовника, сбежавшего в свое время от преследований в сопредельное государство и сменившего гражданство, имеет исключительную ценность для спорта и для развития российско-украинских отношений, конечно же...
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BillShen
Подобные опусы ничего кроме фейспалма не вызывают. Не может 76-ти летний дед, мозгами находящийся в СССР, говорить на публику что какие-то там люди где-то закончатся. Это вполне себе попадает под определение межнациональной розни. И закончится в любом случае должен Тихонов, а не кто-то там.
Проблема современной войны между Россией и Украиной в этих самых Тихоновых, которые орут что кто-то там кого-то должен закончить потому что ВОВ. И расхлебывать это все нужно будет нескольким поколениям людей в России и Украине после этого самого мерзкого Тихонова.
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0:4 на спотифай камп ноу
Это геноцид прямым текстом. Если вы изучали историю вы сами это поймёте, такие слова нельзя рассматривать иначе.
+10
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Savardus
Ответ Данила Данайцев
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Зато, стронник русского мира, не умеет писать по-русски, и не знает, где разница, между за то и зато.
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Melnikov1968
Спортс, ну сколько можно публиковать мнение Тихонова? Неужели непонятно, что кроме оскорблений ничего не будет? Ну нельзя на этом шлаке трафик прокачивать.
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Edward XVII
Ответ Данила Данайцев
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Ты в 1944 готов был бы это вслух сказать?)
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Дэннис Молинарев
Держит марку :)
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nikitachu
Ответ Данила Данайцев
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Какой же стыд что ты и Тихонов или соотечественники
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Beloded2007
"Пользуясь случаем, приглашаю Украину на Игры дружбы", - добавил Тихонов.
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Dzhavid Batiev
Ответ Данила Данайцев
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А где ты был когда граждан РФ отправляли штурмовать укрепленные позиции противника на Донбассе? Сколько россиян погибло в штурмах под Мариуполем, Северодонецком, Бахмутом, Угледаром, Авдеевкой? Сколько погибло в походе на Киев или Херсон? Которые в итоге были оставлены. Сколько жителей Донбасса погибло? Которых сначала объязались защищать, но в самом начале конфликта провели там всеобщую мобилизацию, бросая наспех мобилизованных на ЛБС. Но видимо за жителей Украины ты переживаешь больше чем за граждан РФ.
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BillShen
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
И как только добрался до власти резко забыл русский язык и стал запрещать его во всех сферах, до которых смог дотянуться.
Парень - его выбрали. На выборах. Прикинь, так бывает - люди выбирают себе власть, а не видят всю жизнь какого-то лысого императора Кабаева, который вместо решений проблем своей страны (которых мягко говоря очень много) влезает в соседнюю страну с защитными бомбежками по гражданской инфраструктуре.
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Олег Акимов
"люди, которые скоро закончатся"
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Сразу видно, братский народ
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Илья Савчук
да в министерстве Геббельса он бы был в авторитете
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Lacrosse-style goal
Ну, главное Тихоновские братья по разуму точно не закончатся никогда у нас. Пропаганда работает хорошо в этом направлении...
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Dzhavid Batiev
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
И как только добрался до власти резко забыл русский язык и стал запрещать его во всех сферах, до которых смог дотянуться.
Тогда почему половина военных ВСУ разговаривают на русском языке?
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Artmann
Ответ Melnikov1968
Спортс, ну сколько можно публиковать мнение Тихонова? Неужели непонятно, что кроме оскорблений ничего не будет? Ну нельзя на этом шлаке трафик прокачивать.
Спортс: "Как нельзя?! Почему?"
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Александр Колодин
Кто мешает опять сесть за общий стол? Вашингтон?
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Pink Man
Сидели за одним столом и перезванивались,когда не...
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BillShen
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
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Dzhavid Batiev
Ответ Данила Данайцев
Я не боюсь вслух говорить, тем против кого я воюю, сто бы они сдавались. А вот вы, можете выразить свою позицию открыто или способны только инкогнито интернете писать?
>> Я не боюсь вслух говорить, тем против кого я воюю, сто бы они сдавались.
Для этого и не нужно особо смелости. Куда больше смелости нужно чтобы ответить на вопрос, за что погибло столько граждан РФ? Стоили ли руины Бахмута, Северодонецка или Мариуполя жизни российских солдат и гражданского населения Донбасса.
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Илья Савчук
Ответ Данила Данайцев
Я не боюсь вслух говорить, тем против кого я воюю, сто бы они сдавались. А вот вы, можете выразить свою позицию открыто или способны только инкогнито интернете писать?
а ты хорошо устроился, у нас же нет сроков за "Инакомыслие", 🤡!!! иди эти речи толкай в РИА спорт, там все потекут.
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