Жанмонно о деле против Симон: «Я поддерживаю Брезаз-Буше. Жюлия приняла много плохих решений, вместо того чтобы взять протянутые нами руки»

Французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась о скандале с Жюлией Симон.

Ранее стало известно, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подала олимпийская чемпионка , а второй поступил от члена штаба французской сборной по биатлону.

В иске Брезаз-Буше говорится, что использовала ее кредитку во время прошлогоднего биатлонного фестиваля Blink и совершила покупки на сумму от 1000 до 2000 евро.

«В прошлом году была очень сложная ситуация, мы изо всех сил старались встать посередине между Жюстин и Жюлией. Я разочарована, это дело можно было закрыть за два месяца, а потом забыть. Но было принято много плохих решений.

Сейчас я поддерживаю Жюстин. Жюлия приняла много плохих решений, вместо того чтобы взять протянутые нами руки. Я немного зла из-за этого», – сказала Жанмонно.